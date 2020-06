Pasada la medianoche del miércoles, se activó el ABC de la emergencia en la localidad de La Junta, particularmente un taller mecánico resultó destruido producto de un incendio declarado. Al interior del recinto había tres vehículos que resultaron completamente dañados por el fuego.

La Junta.- “A eso de las 12:10 de la noche, se activó la alarma por un llamado de incendio en un taller mecánico de acá de la localidad de La Junta. Al interior del taller había tres vehículos que resultaron con pérdida total, porque al momento que nosotros llegamos a la emergencia el galpón ya estaba prácticamente envuelto en llamas. Por lo tanto, todo lo que había al interior de este recinto resultó destruido”, informó el segundo comandante del cuerpo de Bomberos de Cisnes, Pedro Valdebenito.

El oficial de Bomberos, añadió que, en esta emergencia no habrían resultado civiles ni voluntarios lesionados. “Personas lesionadas no hubo, casas afectadas tampoco, porque trabajamos harto en la contención de las casas que estaban a los alrededores”.

Respecto a la causa y origen del incendio, el segundo comandante de Bomberos de Cisnes, Pedro Valdebenito, señaló que, al no contar con un departamento de estudios técnicos no pueden realizar los peritajes investigativos. Por ello, los antecedentes quedan en manos de Carabineros y el Ministerio Publico.