Hace pocos días, la Fenpruss de Puerto Aysén hizo llegar un documento dirigido a la Intendenta Geoconda Navarrete, a quien solicitan se realicen las gestiones que permitan concretar de manera efectiva la mediana complejidad del Hospital de Puerto Aysén. Así lo manifestó el secretario de la organización, Jorge Salfate.

Puerto Aysen.- “Queda un mes de plazo para que el Servicio de Salud presente el proyecto al Ministerio y el Ministerio lo presente a la dirección de presupuesto. Este proyecto es lo que firmó la Ministra Castillo el año 2016 la mediana complejidad, lo que conlleva mayor equipamiento, infraestructura, presupuesto para el hospital y también que la atención primaria se independice con presupuesto propio y mayor recurso humano”.

El dirigente gremial, añade que, “esto permitiría también que se pueda optar al proyecto del nuevo Cesfam de Puerto Aysén, que eso todavía está pendiente. Pero va todo de la mano con este proyecto, nosotros el año pasado como Fenpruss Puerto Aysén hicimos el requerimiento a la autoridad, en ese tiempo estaba la señora Rina, ella dio las indicaciones. Hay un proyecto preliminar pero lamentablemente a la fecha nosotros no hemos tenido en nuestras manos el proyecto final, eso es algo que hemos pedido hace varias semanas y no hemos tenido respuesta de la autoridad del Servicio de Salud”.

Tras no tener respuestas de las autoridades sectoriales, se optó por pedir gestiones a la Primera Autoridad Regional, indicó Salfate. “Con la mesa optamos por ver que la Intendenta pueda asumir este rol, ya que también como autoridad regional tiene que estar clara de los proyectos regionales más importantes”.

Por último, el secretario de Fenpruss Puerto Aysén, reitero la necesidad de que este trámite para concretar la mediana complejidad del hospital porteño se haga durante este mes, ya que de lo contrario podría pasar un nuevo año sin que este compromiso con la ciudadanía se materialice, aseguró.