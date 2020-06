El acceso al Puente Presidente Ibáñez de Puerto Aysén se encontraba en muy mal estado, debido a la quema de neumáticos que se han registrado tras diversas manifestaciones en el último tiempo. Esto generó preocupación en la comunidad, automovilistas y ciclistas que a diario transitan por el lugar.

Puerto Aysen.- Es así que, hace algunos días hubo un corte parcial del tránsito, debido a que se efectuaron obras de mantención en el acceso al viaducto que une a las riberas norte y sur de la porteña ciudad. Lo llamativo es que, a pesar de los días de trabajo en el lugar, las obras no habrían sido del todo duraderas.

El presidente de la unión comunal de juntas de vecinos, Carlos Díaz, denunció al respecto. “Se les dijo, los medios de comunicación local también hablaron del tema, tuvieron dos días el puente cortado para que dure un par de horas el arreglo del puente con esta lluvia. Por eso, hacemos un llamado sobre todo a ser más responsables, porque son recursos de todos nosotros y este arreglo no duró nada”.

El dirigente, enfatizó el llamado a la autoridad sectorial, particularmente al Seremi del Ministerio de Obras Públicas, “el llamado es al Seremi de MOP, se les dijo de todas formas porque no hacen el arreglo en la noche, sería mucho mejor, quizás esperar que pase un poco el tiempo malo y trabajen en la noche, no cuesta nada desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana no van a tener tráfico de vehículos, salvo las vehículos que transitan a raíz de la contingencia”, puntualizó Carlos Díaz.