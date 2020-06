Recientemente conocimos la preocupante situación vivida por una niña de 8 años en Puerto Aysén, quien estaba siendo acosada por un desconocido a través de redes sociales. Este hecho alertó a muchos padres, quienes habitualmente autorizan a sus hijos a conectarse a internet y no tenían el control adecuado para evitar este tipo de hechos.

Aysen.- En la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI, están muy pendientes de este tipo de situaciones, que se conoce como grooming. “Este un delito denominado grooming, el que se realiza mediante internet, donde un adulto logra ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente, mediante el engaño, la seducción, para posteriormente ir pidiéndole fotografías de índole sexual”, indicó el subcomisario de la Brisexme, Alexis Valenzuela.

Las principales recomendaciones a los padres en este tipo de hechos es que, “tengan mucho cuidado a la hora de entregar elementos tecnológicos a los niños, que no tengan un acceso libre a internet, porque es a través de este medio que estos sujetos llegan a los niños. No dejarlos solos sin saber que están haciendo, no permitir que los niños estén un largo periodo conectados a la red explorando por ellos mismos. Además, existe una gran cantidad de programas que pueden restringir algunos elementos de uso en redes sociales para los niños, que son, los programas de control parental”, agregó el oficial de la PDI.

El subcomisario Valenzuela, informó además que, los sujetos que contactan a menores por internet, “generalmente usan perfiles falsos, con la idea de seducir, de tratar compatibilizar con el niño, con una identidad falsa, edad acorde al niño que está acosando para que el menor tenga confianza y vean que también es un par, entre comillas, que está siendo amigo de él o ella. Por ese lado, es difícil determinar en qué lugar o de donde el sujeto está realizando la conexión, porque se conectan de distintos lugares”.

Ahora, ¿Cómo se puede advertir que un niño o niña está siendo víctima de grooming?, “en ese caso los padres son quienes mejor conocen a sus hijos, ellos tienen que ver las señales que están dando los menores, de repente las preguntas no están acorde a su edad, están con el teléfono muy escondidos, esa son señales que a uno deberían alertarlo y verificar que están viendo nuestros hijos”, manifestó el jefe policial.

Lo importante también, si existen antecedentes o se logra obtener alguna identidad de el o los sujetos que estarían acosando a un menor vía redes sociales, efectuar la denuncia ante las policías o el Ministerio Publico.