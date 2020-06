En voto dividido, los Consejeros Regionales rechazaron el marco presupuestario correspondiente al Funcionamiento e Inversión del FDNR del Gobierno Regional para el año 2021, propuesto por la Intendenta Regional y según los lineamientos del Ministerio de Hacienda que plantea la disminución del presupuesto en, a lo menos, un 10% en comparación a este año.

Coyhaique.- Dada la contingencia del coronavirus, los Consejeros Regionales manifestaron su preocupación por la situación actual y futura de la región, poniendo énfasis en la necesidad de contar con recursos para enfrentar temas como el empleo, la reactivación económica y la equidad territorial en cuanto a distribución de recursos.

Al respecto, el presidente del CORE, Sergio González, cuyo voto fue de rechazo, indicó que “la mayoría de la votación fue de rechazo en función a que las regiones no debieron haber tenido recorte, deberíamos haber tenido más recursos, por lo menos, para poder generar mayores posibilidades de generar empleo el próximo año y no tener restricción presupuestaria, porque eso en vez de ayudarnos, nos termina dañando”.

El Consejero Regional, Raúl Rudolphi, quien optó por la aprobación, destacó que “lo que resta del año, tenemos un desafío mayúsculo con la inversión regional, y será aún mayor el próximo. Durante estos tres meses de crisis sanitaria hemos redestinado recursos por más de seis mil millones de pesos para resolver necesidades sociales, sanitarias y económicas; y lo seguiremos haciendo porque las necesidades son crecientes (…)”.

En la misma línea, la Consejera Regional, Marcia Raphael, cuyo voto fue favorable, indicó que “todos hubiésemos querido que este presupuesto no se nos hubiese rebajado, que al menos hubiese partido con el mismo presupuesto inicial del año 2020, pero tenemos confianza que en el año 2021, durante el año vamos a tener una inyección de recursos para poder sacar adelante todas nuestras iniciativas”.

En tanto, el Consejero Regional, Jorge Abello, con voto de rechazo manifestó que “la señal que ha dado el Ejecutivo de nivel central de rebajar los presupuestos del Gobierno Regional nos parece impresentable, porque con lo que se propone ni siquiera alcanzamos a cubrir los gastos que ya hemos comprometido para el año 2021. Luego de la propuesta regional vemos que hay algunas incoherencias, inconsistencias e improvisaciones”.

Finalmente, la Consejera Regional, Andrea Macías, también con voto de rechazo manifestó que “tras la indicación recibida por parte del Ejecutivo respecto de que el año 2021 se va a trabajar con un presupuesto base cero ajustado, como Consejo Regional estamos trabajando en ello, acordando criterios de equidad territorial, sobre todo que permitan canalizar de mejor forma las iniciativas de inversión para el próximo periodo (…). Sin embargo, como Consejera de oposición, es mi deber manifestar que esta es una metodología mercantilista que se traduce en ajustes presupuestarios que se pueden traducir además en despidos masivos de trabajadores y trabajadoras del sector público (…). Por lo tanto, la crisis la seguimos pagando los territorios y no aquellos que hoy día tienen para poder aportar por primera vez al desarrollo de este país, después de todo lo que han lucrado”.