El Alcalde de la comuna de Guaitecas, Marcos Silva, por medio del decreto alcaldicio N°414, ha informado la destitución de los ahora ex funcionarios Alonso Ponce Jara y Carlos Alarcón Guerrero, secretario y tesorero municipal respectivamente.

Melinka.- Decisión que fue respaldada en el dictamen final de Contraloría, respecto al sumario administrativo al que fueron sometidas las personas antes señaladas y que juntos al ex Alcalde Cristian Alvarado Oyarzo, habrían cometido reiteradas faltas a la probidad administrativa.

“Se da cuenta de la desvinculación de dos funcionarios municipales, señor Alonso Ponce y el señor Carlos Alarcón. Esto no es por un capricho de este Alcalde, sino que aquí desde el año 2013 que han venido sucediendo un sin número de hechos, los cuales han sido plasmados en los informes de Contraloría, un informe final de este mismo organismo, el que realiza un sumario administrativo desde el año 2018 y que termina en enero de este año. Este informe final de investigación sumarial indica y manifiesta aplíquese la destitución de ambos funcionarios”, señaló el Alcalde Marcos Silva.

El edil lamentó que su antecesor, quien fuera Alcalde suplente, no haya aplicado lo dispuesto por la Contraloría.

“Lamentablemente el Alcalde suplente en su minuto hizo caso omiso a esta situación, él tomó una decisión totalmente distinta de suspensión de los funcionarios con el cincuenta por ciento de goce de sueldo, lo que me indica la Contraloría que eso no es lo que debió haber hecho. Dentro de eso, también estuvo mi compromiso con los funcionarios en su minuto de poder apoyar en las instancias que sean necesarias, pero cuando me entero que hubo una apelación frente a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, donde ambas fallan en contra de su apelación, ya la cosa es distinta. Además, al reclamar a la Contraloría, también rechazan su apelación frente a esta situación, por lo tanto, en conversación telefónica con el Contralor, manifiesta a este Alcalde que, tenía que aplicar lo que la Contraloría ya había indicado”.

De esta forma, el Alcalde de la comuna de Guaitecas, Marcos Silva, da cumplimiento a la resolución final tras el sumario administrativo realizado al interior del Municipio con fecha 23 de enero de 2020 y que concluye aplicar a don Alonso Ponce Jara y don Carlos Alarcón Guerrero, “la medida disciplinaria de destitución, contemplada en el artículo 123, en relación con lo indicado en el artículo 120 letra d), ambos de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales”, ya que, “se verifican reiteradas faltas al principio de probidad administrativa”.