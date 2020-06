La medida comenzará a regir el 1 de julio del presente año, con una semana de marcha blanca y aplica a toda la comuna, principalmente en lugares de aglomeración de personas.

Chile Chile.- Atendiendo el requerimiento ciudadano, Las Concejalas Teresa Aguilar, Velides Urrutia y Nelly Sepúlveda, dialogaron con el Alcalde Ricardo Ibarra, con la finalidad de que se elabore una ordenanza municipal en torno al uso obligatorio de mascarilla en recintos de mayor aglomeración en toda la comuna.

La iniciativa fue presentada este jueves ante el Concejo Municipal por parte del edil, lo que fue aprobado de forma unánime. Así lo destacó el asesor jurídico de la municipalidad, abogado Nelson Medina.

“Fue aprobada por el Concejo Municipal, la ordenanza que establece el uso obligatorio de mascarilla en la comuna de Chile Chico en el contexto de COVID – 19. Esta ordenanza viene un poco a complementar lo que fue en su momento una resolución emanada desde el Ministerio de Salud. Es así que, esta ordenanza viene a respaldar esta resolución, a aterrizarla al contexto comunal, porque sabemos que todas las comunas tienen realidades distintas. Esta ordenanza en términos muy genéricos va dirigida para aquellos que se encuentren en recintos públicos o privados, que atiendan a la comunidad o generen aglomeraciones de personas, como por ejemplo, supermercados, almacenes, farmacias, ferias, entre otros. Entonces, las personas deberán usar una mascarilla que les proteja nariz y boca”.

La ordenanza municipal recién aprobada comenzará a regir a contar del 1 de julio del presente año y hasta que se mantenga vigente el decreto Nº 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 18 de marzo de 2020, que “Declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, en el Territorio de Chile” o su respectiva prórroga, o bien, hasta que el Alcalde, previo acuerdo del Concejo Municipal, así lo determine.

Las Concejalas Velides Urrutia, Teresa Aguilar y Nelly Sepúlveda, pusieron en valor esta medida que nace de un requerimiento planteado al Alcalde de la comuna.

“Esta solicitud que hicimos al Concejo Municipal, principalmente al Alcalde en primera instancia como Concejalas, obedece a la necesidad de cumplir las normativas en tiempo de pandemia. Porque como todos sabemos acá estamos libres de coronavirus, pero no estamos libres de que en algún momento llegue”, señaló Velides Urrutia. Por su parte, Teresa Aguilar, dijo que, “si vas a comprar a una tienda o un negocio cualquiera, tienes que llevar tu mascarilla, porque es tu salud, tu seguridad, la de tu familia y de quienes están en tu entorno. Así es que, esto para mi es una muy buena medida”. En tanto, Nelly Sepúlveda, enfatiza que, “por lo que estamos pasando hoy en día encontramos que es necesaria esta medida, obviamente que no va a ser de un día para otro, se va a educar a la comunidad con mensajes en los medios de comunicación. La idea es que a contar del 1 de julio ya comencemos, principalmente en los lugares de aglomeración de personas, ya sea en supermercados, tiendas, o sea, la idea es que la comunidad use las mascarillas, porque a partir de esa fecha será obligatorio”.

La primera semana del mes de julio se llevará a cabo la marcha blanca de la ordenanza municipal, y después de la segunda semana, quienes infrinjan esta medida, podrían verse afectados con una sanción en multa que va entre 1 y 3 UTM, la que será aplicada por el Juzgado de Policía Local.