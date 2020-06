Preocupación existe en la comunidad de Melinka, en autoridades y familiares de don Eladio Chiguay, quien se encuentra en delicado estado de salud y las decisiones que se han tomado en la posta local no serían las mejores a juicio de quienes conocen el caso muy de cerca.

Melinka.- Además, se pide que los médicos que en la actualidad trabajan en este recinto de salud pública, atiendan a la ciudadanía y reaccionen oportunamente frente a los inconvenientes de los vecinos y vecinas de esta isla, antes de que las enfermedades se vuelvan irreversibles.

“Nosotros hace mucho tiempo expresamos nuestros problemas a las autoridades sectoriales, exigimos por ejemplo, al director de salud que en ese tiempo era don Joel Arriagada, que se parara con el tema de las negligencias, los traslados que se hagan a tiempo y pensamos que iba a haber un cambio. Pero hasta ahora hemos visto nulos cambios, hemos tenido muchos problemas con salud, hemos hablado con el doctor a cargo, lo hemos llamado al Concejo para dar explicaciones por las malas acciones de algunas personas que trabajan ahí. Hoy hay que entender que hay cuatro médicos en la comuna y cada vez la atención es más precaria, muchas veces nosotros como autoridades locales hemos tenido que llamarlos y prácticamente exigirles que vayan a los lugares donde se necesitan”, manifestó la Concejala Lorena Picticar.

La autoridad local, agregó que, “hará unos quince días atrás volvió a ocurrir lo mismo con un adulto mayor, donde se demoraron más de una hora y media en llegar a darle atención a una persona que está en condición de postrada. En Melinka, todos comprenderán que no se pueden demorar más de quince o veinte minutos porque somos una isla y todo está cerca, al único lugar que puedes demorar unos treinta minutos es a Repollal”.

La Concejala Picticar, dijo además que, “la comunidad sigue preocupada porque don Eladio estaba del siete de junio complicado de salud, nosotros creemos que hoy día las personas encargadas de salud tienen que hacerse responsables, la autoridad regional de salud tiene que llegar a la isla y tiene que dar explicaciones. Todos deben entender que nosotros dependemos del clima y hoy una persona que llega enferma a la una de la tarde y pasan dos o tres horas y no lo han evacuado, quiere decir que alguien está fallando. Creo que la evacuación es sumamente importante, porque dijeron que los protocolos en este sentido iban a ser lo más rápido posible y a eso tú le agregas que todas las enfermedades respiratorias iban a ser prioritarias y lo que pasó con don Eladio no fue así, él está en estado crítico”.

En la misma línea, el dirigente del STI “San Pedro” de Melinka, Juan Romero, expresó su molestia con el sistema de salud, debido a los inconvenientes que ha tenido don Eladio Chiguay.

“Estamos muy complicados por lo que está pasando con el compañero de la pesca artesanal don Eladio Chiguay y con mucha rabia hoy en día por la atención medica que tenemos en Melinka. Es un grave problema, ya que la atención médica espera hasta última hora para sacar a un paciente, ha pasado durante mucho tiempo esto. Nosotros como comunidad y como pescadores no podemos seguir con esto, por ello, yo los llamo a unirnos como dirigentes, pescadores y comunidad para que la atención médica acá sea buena. Tenemos que dar la pelea para que el tema de la atención mejore, porque todos somos chilenos y no por estar en una isla vamos a ser discriminados”, recalcó el dirigente.

Por último, la Concejala Lorena Picticar, cree que la comuna de Guaitecas necesita y merece médicos con vocación, realmente comprometidos con la atención pública y oportuna. “Queremos un cambio real en la comuna, no queremos que nos manden médicos que hoy día no tienen la capacidad de abordar el tema o de trabajar con la gente de la comuna. Nosotros somos parte de una isla, donde en algunas oportunidades llegamos molestos y la gente se altera, pero es por lo mismo, porque esperan hasta última hora para evacuar a una persona, sabiendo las condiciones climáticas de la zona. Hoy además el protocolo establecido por la autoridad, demuestra que tienen que pasar horas o una persona tiene que estar al borde de la muerte para poder sacarla y eso no es justo para nuestra gente de la isla”, puntualizó.