Obras de central hidroeléctrica Los Maquis se paralizaron a fines de marzo producto de la pandemia, restando unos cuatro meses de construcción para su finalización.

Puerto Guadal.- Preocupación y, más aún, indignación es el sentimiento instalado entre la comunidad de Puerto Guadal por el anuncio de Edelaysén de reiniciar las obras de construcción de la central hidroeléctrica Los Maquis a partir del 1 de julio, paralizada desde fines de marzo producto de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19. Lo que en un inicio fueron solo rumores se confirmaron este viernes cuando en sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Chile Chico la compañía comunicó que en dos semanas más pretende comenzar nuevamente sus faenas.

En la reunión la empresa realizó una presentación por videoconferencia en la cual comunicó las medidas sanitarias que pretenden tomar para los 3 meses que restarían de construcción, más uno de cierre de faenas, obras en las cuales participarían cerca de un centenar de trabajadores, principalmente externos a la región de Aysén y que llegarían por vía aérea a Balmaceda.

El procedimiento está plasmado en la presentación “Plan de Reinicio de Obras / Medidas para Evitar Contagio por COVID-19”, donde se señala que para los entre 70 y 80 trabajadores externos a la región, las cuarentenas (que serían de solo 10 días) las realizarían en sus propios lugares de residencia no considerando cuarentenas preventivas en Coyhaique previo a su traslado a Puerto Guadal.

Sobre los exámenes a los trabajadores, consigna el documento: “Test PCR: 5 días antes del viaje, en unidades de toma de muestras ubicadas en La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Santiago, Rancagua, Talca, Temuco, Puerto Montt. Test Anticuerpos IgG e IgM con análisis de laboratorio: 2 días antes del viaje, ídem unidades de toma de muestras”.

Se calculan en 70 a 80 los trabajadores de fuera de la región que llegarían al poblado, quienes necesariamente alojarían y se alimentarían en servicios del pueblo, siendo imposible aislarlos del contacto con la población residente. Esto, considerando que en la consulta de pertinencia que Edelaysén hizo en su momento al Servicio de Evaluación Ambiental no contempló campamentos autoconfinados.

El tema ya ha generado inquietud entre la población. El viernes en una reunión del Consejo Consultivo de Salud local con el director regional de Salud, Julio Vargas González, se le consultó sobre este riesgo, consignando que en plena crisis sanitaria la pequeña localidad no está preparada para recibir tal número de trabajadores sin poner en riesgo a la población.

Producto de la situación el sábado decenas de vecinos y vecinas se autoconvocaron en la plaza de la localidad, donde discutieron el tema y concordaron en que no corresponde el reinicio de las faenas durante el lapso que dure el estado de excepción constitucional decretado por el Presidente Sebastián Piñera.

En la ocasión el vecino Roberto Mardones expresó que “como comunidad de Puerto Guadal tenemos solo una postura: no queremos gente que venga desde Santiago u otros lugares a nuestra localidad, debido al alto riesgo que esto conlleva para nuestros adultos mayores, nuestra comunidad que es pequeña. Hasta ahora no hemos tenido ningún enfermo y esperamos mantenerla así”. Agregó que “queremos que las autoridades nos ayuden y nos escuchen en esta lucha, queremos seguir sanos y cuidar a las localidades vecinas que son Mallín Grande, Leones, Tranquilo, ya que nosotros somos una parte importante de la conectividad de la región. Por nosotros pasa la carretera hacia Cochrane, Chile Chico y otras localidades”.

Para Sandro Sánchez, “el impacto va a ser demasiado grande. En situación de pandemia encuentro una acción aberrante traer una población cercana a 70 personas, lo que genera un incremento de la población de más de un 20 % de lo que es Puerto Guadal. Teniendo una población mayoritariamente de adultos mayores creo que esto no se puede permitir”. Puntualizó que “si las acciones de la autoridad no se están dando, es la población la que tiene que reaccionar de alguna forma… desde un principio se ha estado planteando desde todas las localidades el cierre de toda la región. Pero hoy por hoy la autoridad ha logrado el objetivo de que cada localidad dé una lucha individual y eso en cierta forma ha desfavorecido la propuesta de cerrar la región. Así es que si seguimos en esa misma actitud, como localidad tenemos que ser fuertes y plantarnos en que no se puede permitir”.

“Los intereses económicos debieran dejarse en un segundo lugar, porque nuestra salud como comunidad está primero y no es bueno que nos expongan. Tampoco tenemos los recursos suficientes para sostener una situación si fuera ha haber contagios en la comunidad. Está mal, estoy en contra y espero que no pase, porque sería lamentable que tengamos que asumir las consecuencias por una irresponsabilidad” indicó Bárbara Viegas. Además, dijo, “esta mal que tomen una decisión, porque la decisión ya está tomada, y que no nos contemplen como comunidad. Eso es otra cosa que no queremos”.

La empresa comprometió reunirse este martes a las 11 hrs con el Comité COVID de Puerto Guadal, grupo autoconvocado de organizaciones que se formó para enfrentar la pandemia. Además, en una fecha por definir se reunirían con la comunidad local, aunque restan pocos días para que se cumpla lo que ya han anunciado en diversas instancias.