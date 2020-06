El subdirector médico del Servicio de Salud de Aysén, doctor Franklin Fournier, calificó como, “una tormenta de situaciones que desencadenó en este fatal desenlace”, lo ocurrido con el vecino de Melinka Eladio Chiguay Miranda de 56 años, quien falleció el día sábado en Puerto Montt, luego de un “tardío” traslado, según lo han denunciado familiares, vecinos y autoridades de la comuna de Guaitecas.

Aysen.- Sin embargo, la autoridad regional aseguró que, “contamos nosotros con los antecedentes que están consignados en la ficha clínica, además del testimonio de los profesionales y las demás personas que estuvieron involucradas en este lamentable fallecimiento. Tenemos que esperar que termine la investigación formal, para poder entregar una mayor conclusión. Ahora, hasta donde sabemos, hubo una tormenta de situaciones que desencadenó un poco en este fatal desenlace”, indicó el doctor Fournier.

El subdirector médico del Servicio de Salud de Aysén, añadió que, “tanto las condiciones climáticas, como las de navegación, la oportunidad del traslado, etc, van a ser incluidas como ámbitos de investigación en esta auditoria clínica”.

Respecto a las diversas críticas de la comunidad, familiares y autoridades locales en torno a la atención en la posta de Melinka, Fournier, señaló que, “la verdad, no me puedo hacer cargo de las apreciaciones personales que pueda tener una persona u otra con respecto a la atención, eso evidentemente va a ser medido o va a ser influido por la situación personal de cada persona, tanto emocional como física. Pero evidentemente si existe en alguna localidad, cualquiera que sea, algún problema en la atención o alguna cosa que haya que mejorar, estamos dispuestos a poder hacerlo y estoy seguro que los equipos clínicos también”.

El subdirector médico del Servicio de Salud, doctor Franklin Fournier, cerró sus palabras, remarcando que, “nuestra red asistencial se caracteriza por tener personas que tratan de dar lo mejor de sí, para dar atención en lugares recónditos, en condiciones de aislamiento, en situaciones muchas veces críticas, que son propias de nuestra región”.