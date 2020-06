Este jueves se desarrolló una reunión donde participaron autoridades regionales, provinciales y locales, organizaciones de salud, dirigentes sociales y sindicales, donde el tema central era el proyecto de mediana complejidad del hospital de Puerto Aysén.

Puerto Aysen.- El encuentro a juicio del dirigente de Fenpruss, Jorge Salfate, solo estuvo cargado de buenas intenciones, faltando comprometer temas concretos.

“En general esta reunión no cumplió la expectativa, habíamos estudiado bien la norma 150 (del Ministerio de Salud), esto es algo que lleva muchos años, pero lamentablemente no se presentó lo que la norma establece, referente sobre todo al área de especialización y más recursos. Se nos presentaron gráficos, temas muy generales y de muy buenas intenciones, pero nada practico y al cayo de lo que establece la normativa”.

En la reunión también estuvieron dos parlamentarios de la región y según el dirigente de Fenpruss, “de boca de los dos Diputados que vinieron, Calisto y Alinco, refieren que llegamos con las manos vacías y nos devolvemos con las manos vacías. Lamentablemente fue una presentación de muy buenas intenciones, pero en la práctica no deja nada”.

Jorge Salfate, añadió que, “ahora nosotros invitamos al director del servicio y a la dirección del hospital a que puedan hacer el trabajo nuevamente, que en la jornada que comprometieron para la próxima semana, por confirmar, nos puedan presentar el proyecto con la implementación de todo, con el equipamiento, con el recurso humano, con el recurso financiero, cuanto es lo que tenemos hoy y cuanto es lo que aumenta con este nuevo proyecto, que lo establezcan en uno, dos o tres años”.

La idea es que este proyecto de mediana complejidad avance de manera real y “que eso se vaya al Ministerio, para que, como refirieron nuestros Parlamentarios, ellos puedan hacer la gestión ministerial y en la dirección de presupuestos. Así es que, en esta oportunidad nos vamos un poco alicaídos, lamentable, pero tenemos confianza en que de aquí a la próxima semana vamos a tener nuevos números y cosas que dejen conforme a la comunidad y que finalmente pueda resolver los problemas de la gente”, puntualizó el dirigente de Fenpruss Puerto Aysén, Jorge Salfate.