Luego de conocerse el caso de un funcionario de Gendarmería que reside en Coyhaique y cumple funciones en la cárcel de Puerto Aysén, se activó el protocolo de salud y se habría efectuado la trazabilidad del caso.

Puerto Aysen.- Pero considerando que se trata de un recinto donde hay una amplia población penal y funcionarios, la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de la Provincia de Aysén, llaman a sus familias y la de los internos, a mantener la calma frente a esta situación. Así lo señaló el presidente de la organización, Sergio Saldivia.

“El funcionario no se encontraba con síntomas, recién el segundo día estaba con síntomas, entonces, echarle la culpa a un funcionario no creo que sea lo primordial. Lo primordial ahora es buscarle solución al tema, es poder tener a la población penal tranquila, es tener a nuestros funcionarios y a las familias tanto de los internos como de los funcionarios tranquilos, eso es lo importante ahora”.

El dirigente recalcó que, “estamos en contacto permanente con nuestro director regional, yo me comunico casi todos los días con él y lo fundamental es llamar a la calma a la familia de los funcionarios y a las familias de los internos. Nosotros como gremio hemos intentado de distintas formas que acá en Aysén se pueda hacer una revisión completa de la unidad penal, para que la Seremia con su personal puedan concurrir aquí a la cárcel de Aysén”.

Ahora que existe un funcionario contagiado con coronavirus y debido a la trazabilidad hay otros que se están en cuarentena, por ello, existe gran preocupación por la seguridad del recinto penal, indicó Sergio Saldivia.

“Debido a la salida de los funcionarios por el tema de la cuarentena, vamos a quedar con una baja de personal, pero también nos afecta la inseguridad del establecimiento, o sea, mientras nosotros tengamos funcionarios contagiados o en cuarentena, se nos va a debilitar la seguridad del establecimiento. Así también, para poder atender a los internos, porque somos nosotros quienes trabajamos directamente con la población penal y la idea es mantener a la población penal tranquila y nosotros igual podamos efectuar nuestro trabajo como corresponde”.

El dirigente de la asociación de suboficiales y gendarmes en la provincia de Aysén, reclamó igualmente se encuentran deficientes de implementos de protección personal que eviten contagios por Covid – 19. “Coyhaique tiene todos los utensilios y Aysén se demora mucho”, enfatizó Sergio Saldivia.