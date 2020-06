El pasado viernes, se realizó una nueva sesión del Concejo Municipal de Chile Chico y uno de los principales temas que el Alcalde Ricardo Ibarra llevó ante los Concejales y Concejalas fue la prorroga al pago de patente comercial, lo que se aprobó de forma unánime.

Chile Chico.- En tiempos de pandemia, en que el problema sanitario ahora también es un problema social, todo gesto de solidaridad, esta vez en apoyo de los comerciantes de la comuna es muy importante. Así lo resaltó el Alcalde Ibarra.

“Uno no puede estar ajeno a lo que está ocurriendo en todo el país y en nuestra comuna en especial, respecto a que la pandemia de salud también se ha trasformado en una enorme pandemia social y económica. En ese contexto, yo creo que muchos amigos comerciantes están pasando por momentos difíciles y queremos ser solidarios con ellos, hoy he presentado al Concejo la propuesta y ha sido aprobada, para darle facilidades en el pago de la patente hasta el 1 de julio. La facilidad de pagar hasta el mes de octubre en primera instancia y una segunda alternativa de pagarla en seis cuotas sin multa y sin intereses, yo creo que es lo menos que tenemos que hacer, son vecinos igual que todos, tienen un negocio pero también todo el comercio se ha visto afectado por este tema de la pandemia y en este momento tenemos que ser solidarios”.

Los detalles legales para determinar la prorroga en el pago de patentes comerciales, fueron dados a conocer ante el Concejo por el asesor jurídico de la Municipalidad de Chile Chico, abogado Nelson Medina.

“A través de la ley que faculta a los Alcaldes para ejercer estas funciones, respecto de todas las micro, medianas y pequeñas empresas de la comuna de Chile Chico, quienes se ven beneficiados con esta medida, relativa a la primera cuota semestral del periodo 2020 – 2021. Por lo tanto, todos los contribuyentes van a tener tres alternativas, van a poder postergar de alguna manera este pago por tres meses hasta el mes de octubre de 2020, aquella que vencía a finales de julio o pagar en cuotas la patente del mes de julio hasta en seis cuotas iguales y sucesivas. Lo importante es que, estas cuotas no van a tener intereses ni recargo alguno y la tercera alternativa de pagar es en forma normal el mes de julio de 2020, la respectiva patente comercial”.

La moción presentada ante el Concejo Municipal por el Alcalde Ricardo Ibarra, tuvo la votación positiva de forma unánime y aplica para toda la comuna de Chile Chico.