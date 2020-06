El pasado fin de semana, la Intendente Geoconda Navarrete se desplazó hasta las localidades de Valle Simpson y Villa Ortega para coordinar la entrega de las canastas. A la fecha se han entregado más de 11 mil 300 canastas, alcanzando el 92% de cumplimiento.

Aysen.- Hasta las localidades de Villa Ortega y Valle Simpson –ambas en la comuna de Coyhaique- se trasladó la Intendente Regional Geoconda Navarrete, junto a algunos seremis, para iniciar la recta final del programa Alimentos para Chile en la región de Aysén, con la meta de entregar una canasta con 28 productos a 12.350 hogares.

La entrega de alimentos fue ampliamente valorada por los vecinos, quienes junto con ayudar en el proceso de logística de ubicación de las viviendas de los beneficiarios, explicaron que producto de la pandemia del Covid-19 “ha generado mucha necesidad en las familias y más en el sector rural”, según explicó María Isabel Huichalao, Presidenta de la Junta de Vecinos N° 21 de Villa Ortega, localidad que se vio beneficiada con más de 100 canastas.

La propia Huichalao explicó que en Villa Ortega “tenemos un porcentaje muy alto de adultos mayores, ceca de un 70%, y han sido beneficiarios muchos abuelitos” agregando que “para mí como presidenta de esta localidad es una tremenda satisfacción saber que nuestra gente es considerada con este beneficio que nos envió el Presidente de la República y que nuestra Intendenta esté aquí en nuestra localidad haciendo la entrega de este beneficio a las familias más vulnerables”, dijo la Presidenta de la Junta de Vecinos N°21 de Villa Ortega.

Las palabras de la dirigente fueron agradecidas por la Intendente Geoconda Navarrete, quien tras coordinar la entrega correcta del beneficio dijo sentirse “satisfecha, contenta porque esto es una suma de muchos esfuerzos para cumplir la misión que nos puso el Presidente Sebastián Piñera de llegar con Alimentos para Chile a las familias más vulnerables” añadiendo que durante el proceso “vimos muchas emociones, mucha alegría y las familias estaban agradecidas; sabemos que es un aporte, no la solución completa, pero estamos contentos de poder llegar con ese aporte”.

Valle Simpson

Una situación similar se ejecutó este domingo en la localidad de Valle Simpson, con temperaturas bajo cero, a fin de entregar más de 60 canastas a nombre de la Intendencia Regional de Aysén.

Y al igual que en Villa Ortega, los vecinos de Simpson valoraron la ayuda del Gobierno; así lo ejemplificó Víctor Cornejo, vecino y dirigente de la localidad, quien señaló que “es una tremenda ayuda, hay mucha gente que lo está pasando bastante mal y no están dadas las condiciones para que puedan hacer su trabajo normal y muchos además tienen trabajos informales. Acá son más de cien los beneficiados, podrían ser más, pero creemos que se está prestando una ayuda a los que lo están pasando más mal”, dijo.

Mirada similar señaló Guido Retamal Lepín, vecino también de Valle Simpson, quien dijo que “les va a servir mucho porque el invierno se viene muy crítico en toda la región y no sabemos cómo va ser al futuro. Los vecinos están muy contentos, al menos a los que me tocó entregarle sus canastas”.