La directora del hospital de Puerto Aysén, Tamara Barrientos, se refirió a la denuncia pública que hizo hace algunos días la paciente oncológica María Marina Márquez, quien afirmó que desde el recinto asistencial nunca le informaron de exámenes que habrían salido alterados y que hoy la mantienen con un avanzado cáncer, el cual pudo haber sido tratado con mayor oportunidad.

Puerto Aysen.- Sobre ello, la directora explicó, “está la situación de esta paciente que es muy lamentable, que debutó con un cáncer avanzado a fines del año pasado (2019). Ella me autorizó expresamente que yo pueda entregar algunos datos de su situación y eso va en relación principalmente a clarificar que ella tenía sus controles al día, fue una mujer responsable, se había hecho el examen preventivo del PAP y el resultado estaba normal”.

Tamara Barrientos, agregó que, “ella tenía varios PAP normales y el ultimo era del 2017 y ¿qué significa que uno tenga un PAP normal?, por lineamientos del Ministerio de Salud y porque es lo más efectivo, se repite cada tres años, entonces, a ella le tocaba repetirlo el 2020, pero antes el 2019 ella debuta con este cáncer avanzado”.

La directora del hospital de Puerto Aysén afirmó que tras las inquietudes, se elaboró un informe y se le entregó todo el detalle a la paciente.

“Ella tenía sus controles al día, los exámenes estaban normales, estaban bien tomados, toda esa información sale en los resultados. Lo que hizo el hospital en cuanto a la duda de la paciente, es que, se le dio una respuesta bien extensa, se le entregó el resultado de sus exámenes y se le entregó toda la información, porque ella tenía varios controles con matrona”.

Barrientos añade que, “la preocupación en este minuto es poder transmitir a la población de la comuna y de toda la región en realidad, a todas las mujeres que este examen (el PAP), es efectivo, es súper útil, la gran mayoría de las pacientes logra detectar el cáncer en etapas tempranas, donde tiene un tratamiento curativo y por eso es importante que las mujeres se lo hagan, que no pierdan la confianza en el equipo de matronas, que además hacen una gran labor en la región, que están distribuidas desde las postas rurales hasta los hospitales tomando este examen preventivo y otros, eso es para la protección de la población, que es lo más importante”.

Respecto al examen que hace algunos años salió alterado para la señora María Márquez, la directora del hospital aisenino, explicó que, “lo que pasa es que para ella se genera una confusión en lo que significa que un PAP este alterado, no era en ningún caso con células neoplásicas, con células cancerígenas. Lo que salía en ese PAP era una bacteria que habitualmente puede estar ahí y que no es precancerosa y nada de eso, era como una infección con una bacteria que tenía en ese minuto y que en los PAP siguiente no la tenía, estaban todos los PAP normales en cuanto a cáncer. Nunca salió una célula que estuviese alterada en los exámenes que tenía ella y que tenía varios”.

El cáncer que afecta a la paciente de Puerto Aysén, fue algo fulminante y no tan sencillo de diagnosticar, agregó Tamara Barrientos, “el cáncer fue fulminante, muy agresivo, eso puede depender tanto de los pacientes como del tipo de tumor. En el caso de ella este cáncer fue súper agresivo y además hay cosas que uno a veces no puede diagnosticar tan fácilmente, como que la gente puede tener situaciones donde las defensas están más bajas y que puede ser por diversas causas que van variando de persona a persona. Hay muchas causas que pueden derivar en la evolución de un cáncer y en el caso de ella fue muy fulminante”.

Descarta sumario anunciado por Salud

La directora del hospital de Puerto Aysén, Tamara Barrientos, descartó el desarrollo de un sumario al interior del recinto asistencial, algo que ya había sido anunciado por el subdirector médico del Servicio de Salud.

“Yo revise todos los antecedentes, revisé los resultados de los exámenes de esta paciente y no va haber ningún tipo de sumario, porque no se justifica, porque la labor que hicieron las matronas estuvo bien hecha. El resultado de la biopsia dice cuando está bien tomado y estas muestras estaban bien tomadas, estaban normales, descartaban células cancerosas, entonces, desde ese punto de vista la labor de las matronas estuvo bien hecha. Entonces, esta desgracia que le pasó a la paciente, no era algo evitable desde el punto de vista preventivo de salud, este fue un caso muy excepcional, no es lo habitual y es súper lamentable, pero no es culpa de los profesionales que realizan una gran labor”.

Tamara Barrientos, dijo también que se han reunido en algunas oportunidades con la paciente, quien se encuentra en el programa de cuidados paliativos, además, “se le está dando el acompañamiento en cuanto al manejo del dolor y de todas las complicaciones de su cáncer. Por otro lado, también esta con acompañamiento psicológico, tanto para ella como para su familia, porque ella tiene niños pequeños y toda su familia está sufriendo, evidentemente”, puntualizó la directora del hospital porteño.