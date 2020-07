Campaña se inició el 2 de junio pasado y obligó a generar un despliegue de logística importante en las diez comunas. Ejecutivo destacó todo lo realizado señalando que “cumplimos con nuestros vecinos que hoy más nos necesitan”. Vecinos y municipios también valoraron ayuda del Estado para las familias más vulenrables.

Aysen.- Veintiocho días de arduo trabajo –entre el almacenamiento y despacho desde el hangar del Ejército del Aeródromo Teniente Vidal hacia los territorios- fueron suficientes para que la campaña Alimentos para Chile, impulsada por el Presidente Sebastián Piñera, concluyera en la región de Aysén, logrando llegar a más de 12.300 hogares con una canasta con 28 productos para enfrentar con mayor dignidad esta pandemia.

La información fue confirmada por la Intendente Geoconda Navarrete, quien explicó que el éxito de la campaña tuvo mucho que ver con el trabajo mancomunado entre alcaldes, gobernadores, consejeros y tantos otros funcionarios públicos. “Este fin de semana pudimos concluir con éxito esta campaña llegando a cientos y miles de hogares de la región, donde quiero agradecer el trabajo de cientos de funcionarios públicos, por muchos voluntarios y también el trabajo desarrollado por cada uno de los gobernadores en sus provincias”, dijo.

Sobre la campaña, la Ejecutivo planteó que “sabemos que es una ayuda que hacemos, sabemos la situación es compleja, no es la solución a sus problemas, pero sí esperamos haber llegado con un alivio que les permita contribuir con su presupuesto familiar”, indicó.

Desde los municipios, Marcelo Santana, alcalde de Río Ibáñez y presidente de la AREMU, el plan Alimentos para Chile fue “todo un éxito ya que hemos logrado alcanzar casi 350 familias con esta ayuda de alimentos, y la verdad que los vecinos están muy agradecidos y esperamos que a futuro –si es que así se manifiestan- se pueda volver a repetir”.

Santana también aprovechó la instancia para relevar el trabajo de las entidades públicas, señalando que “ha significado un enorme esfuerzo de los municipios y las gobernaciones para que los vecinos puedan aprovechar este importante beneficio que ha dado el Gobierno”.

Vecinos

Las últimas palabras de la Intendente fueron avaladas por los propios vecinos de la región quienes, tras recibir la ayuda, no dudaron en valorarla por los tiempos que se viven.

Una de esas personas fue Carol Miranda, de Villa O´Higgins, quien señaló que “fue algo muy importante para muchas familias, a mí me sirvió bastante porque estoy con mis hermanos pequeños y agradecidos porque fuimos considerados y por lo rápido de la entrega, considerando la lejanía de nuestra provincia y porque por el Coronavirus muchos no salimos de la comuna”, admitió.

Desde Coyhaique también valoraron el proceso que benefició a miles de familias; así lo estimó Verónica Bello Pantoja, dirigente de la población Cerro Mackay, quien sostuvo estar “muy agradecida por la ayuda de las canastas que le dieron a mis vecinos que estaban pasando un momento muy malo por esto de la pandemia y por eso le doy las gracias a todos”, concluyó.