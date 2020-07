El Ministerio Publico sostiene la petición formulada a la Corte de Apelaciones para que el condenado pase la totalidad de la pena en la cárcel.

Coyhaique.- Durante la jornada de este viernes se desarrollaron los alegatos entre la Fiscalía local de Puerto Aysén y la defensa de Nicolás Farías Zúñiga, condenado por cuasidelito de homicidio y abandonar a la víctima luego de atropellarla, instancia que fue conocida por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

En este nuevo acto judicial, no hubo determinación respecto a la forma en que Farías Zúñiga deberá cumplir la pena dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que en inicialmente esta fijada en 4 años de libertad vigilada por el primer delito y 1 año de prisión por el segundo hecho, asociado a la conocida Ley Emilia.

Es así que, se fijó para el día miércoles 8 de julio la audiencia donde se conocerá finalmente lo que resuelvan los magistrados de la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Tal como lo informó el fiscal jefe de Puerto Aysén, Aquiles Cubillos.

“Producto del recurso de apelación que interpuso el Ministerio Publico, solicitando se revocara la pena sustitutiva de libertad vigilada que se le había otorgado a Nicolás Farías y se sustituyera por cumplimiento efectivo. Por tanto, hoy la Corte conoció de nuestros alegatos y también de la defensa, dejando en definitiva en acuerdo la causa, para determinar un fallo el día 8 de julio. Ese día la Corte va a comunicar la decisión respecto de este recurso y ahí en definitiva sabremos si el cumplimiento de la sentencia será efectivo o no, o será con libertad vigilada, que es lo que le otorgo el Tribunal Oral en lo Penal. Esto fuera de lo que la gente conoce como ley Emilia, que obliga que el cumplimiento a lo menos sea un año privado de libertad”.

Respecto a los argumentos que ha presentado la Fiscalía, para solicitar cumplimiento efectivo de la totalidad de la pena por parte del condenando Nicolás Farías, el persecutor Aquiles Cubillos, mencionó.

“En este recurso de apelación los que nosotros hemos planteado es que, no se cumplen con los requisitos subjetivos que establece la ley para conceder esta pena sustitutiva que le permite al imputado cumplirla en libertad, especialmente en cuanto a condiciones y características propias de él (Nicolás Farías), que no lograron ser acreditadas por la defensa, mas allá de un informe social, de un informe psicológico. Nosotros hemos establecido las características de personalidad, del tipo de delito, el móvil, la falta de arrepentimiento, la falta de responsabilización respecto del hecho, de entender la gravedad del mismo y las consecuencias de este, así como unidos a otros antecedentes, estimamos que en definitiva el imputado no está apto para cumplir una pena en libertad”, recalcó el fiscal Cubillos.