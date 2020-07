Tras las jornadas de trabajo entre la Mesa de Unidad Social, el Servicio de Salud y el Hospital de Puerto Aysén, se generó un documento mediante el cual se espera obtener el financiamiento necesario, que será estudiado por el Ministerio de Salud y la Dirección de Presupuesto del Gobierno central.

Puerto Aysen.- Tal como se habían comprometido la semana pasada, las autoridades del sector Salud, la tarde de este jueves 02 de julio, dieron a conocer los estados de avance del trabajo que busca fortalecer los niveles de resolutividad del HPA, en un encuentro desarrollado en el auditórium del recinto de Salud, ocasión en que los integrantes de la mesa de trabajo que se ha establecido para tales fines, conocieron de manera íntegra el documento de solicitud de brecha en recursos humanos, para implementar la estrategia que ha sido enviada al Ministerio del ramo.

En el encuentro se dieron cita, los Consejeros Regionales de la provincia de Aysén, representantes de parlamentarios y el Alcalde de la comuna, entre otros, quienes se manifestaron satisfechos con lo realizado, más cuando la autoridad de salud se ha comprometido a implementar para el presente año, camas UTI y protocolos para la atención integral de partos, dando cumplimiento así a una sentida demanda de la comunidad.

Una vez concluido el encuentro, dialogamos con Julio Vargas, Director (S) del Servicio de Salud Aysén, quien nos entregó su apreciación respecto a la finalidad que se busca al fortalecer la mediana complejidad del Hospital de Puerto Aysén.

“El objetivo es fortalecer la resolutividad del establecimiento, fortalecer a Aysén como comuna, fortalecer la salud y a los equipos de trabajo. Es súper importante que entendamos como región, que de momento nuestro Hospital Regional Coyhaique no puede crecer más, por cuestiones de espacio e infraestructura y que necesitamos hacer crecer al Hospital de Puerto Aysén; lo que va a favorecer a la región completa, lo que implica mirar esto como una Red desde las Postas, los CESFAM, los Hospitales de baja, mediana y alta complejidad y a cada uno entregarle las herramientas que necesitan en su distinto nivel de especialidad para que puedan desarrollar su máximo potencial y Puerto Aysén tiene ese potencial en materia de infraestructura y por la calidad de recurso humano, que es tremenda”, Indicó el directivo.

Por su parte Rafael Saldivia, representante de la Mesa de Unidad Social de Puerto Aysén, sostuvo que, “Hoy día, nos presenta la Dirección del Servicio un proyecto ya final, que nosotros lo dijimos, superó muchas expectativas que viene y se asemeja fielmente a lo que es la norma 150, estamos muy contentos y agradecidos porque la Dirección del Servicio y los profesionales del hospital de Aysén, tomaron este trabajo el cual ya fue enviado al Ministerio. Pero también tenemos que aterrizar las cosas, hoy en día el gran esfuerzo está hecho, pero no depende de la Dirección del Servicio que esto se realice en tiempo breve, pues esto pasa a otras instancias y es el Ministerio de Salud quien tiene que ver, la dirección de presupuesto, para que tenga financiamiento el 2021 y ahora nuestros parlamentarios tendrán que pelear por esto”, estableció el Dirigente Social.

Mas reacciones

Entre las autoridades que asistieron a esta reunión informativa, estaban el Alcalde de la comuna de Aysén y los Consejeros González, Nahuelquin y Montesinos.

El Edil Luis Martínez sostuvo, “Me parece tremendamente importante que se hayan aunado todas las fuerzas y se haya generado un hito importante, porque esta es una carrera que viene desde hace muchos años, en que muchos dirigentes se la han jugado; a mí hoy día me tocó estar aquí como alcalde siguiendo la posta de otro alcalde, pero también de esta mesa dialogante, que comenzó a trabajar en esta etapa que comienza a ponerse pantalones largos y es de esperar que podamos lograr sus recursos a nivel nacional”.

Finalmente Sergio González, presidente del Consejo Regional de Aysén, comentó que “Creo que hoy día se ha dado un paso, no es el último porque todavía tenemos que seguir adelante con el periodo y el cronograma de instalación de estas brechas en la medida que estos recursos vayan siendo aprobados por el nivel central y por otro lado de manera paralela hay que llevar un recuento y una aplicación de las necesidades de equipamiento para poder ir cubriendo las distintas especialidades que se van a ir instalando dentro del hospital, por lo tanto creo que hoy día se ha iniciado un trabajo serio con el Servicio de Salud pero queda aún un largo camino para poder decir que el trabajo está terminado”, concluyó González.