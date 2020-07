El can detector de drogas tuvo una actuación que resultó fundamental en el desarrollo de la diligencia efectuada en coordinación con la Fiscalía.

Coyhaique.- Múltiples diligencias efectuadas por personal de la Sección O.S.7 de Carabineros -en coordinación con la Fiscalía Local de Coyhaique- culminaron en las últimas horas con la detención de un sujeto mayor de edad por el delito de tráfico de drogas, tras encontrar en su poder marihuana elaborada por un avalúo superior a los 10 millones de pesos.

El hecho se originó durante el desarrollo de los servicios de control antidrogas que realiza de manera permanente el O.S.7 de Carabineros Aysén, procedimiento donde el can detector de drogas “Dala” tuvo una actuación que resultó fundamental en el éxito de la diligencia.

“El ejemplar por medio de su agudo sentido del olfato y destreza, no falló y, logró detectar un total de 519 gramos 900 miligramos de marihuana elaborada equivalente a más de mil dosis, avaluada en más de 10 millones de pesos”, expresó el Jefe de la Sección O.S.7 Aysén, Capitán Emiliano Gutiérrez.

La diligencia finalizó con una entrada y registro al domicilio del sujeto, lugar en que fueron encontrados otros medios probatorios, entre estos una balanza digital, un teléfono celular y 305 mil pesos en dinero en efectivo.

Los antecedentes del procedimiento fueron remitidos a la Fiscalía, en tanto que el imputado pasó a la audiencia de control de detención por el delito antes mencionado, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, por el periodo que dure el desarrollo de la investigación por este hecho, añadió el Oficial.