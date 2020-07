Un total de 200 vales por concepto de recarga de gas de 15 kgs cada uno fue el aporte que este viernes entregó la Cámara Chilena de la Construcción CChC a la comuna de Aysén, por intermedio de su municipio.

Puerto Aysen.- Esto se llevó a efecto mediante la firma de un convenio entre ambas instituciones, representadas a través del presidente de la CChC Aysén, Manuel Suazo y el alcalde de la comuna, Luis Martínez; documento que busca implementar estrategias en conjunto y canalizar la entrega de importantes ayudas en pos de la comunidad, y así paliar, en parte, el impacto económico que ha generado la crisis sanitaria en las familias ayseninas.

Al respecto, el edil aysenino se mostró contento con este aporte dado que “estamos en pleno invierno y, por supuesto, que siempre es necesario el recurso de calefacción. En este sentido, la leña y el gas son muy importantes en la región y la comuna, por lo cual esta entrega hará más llevadero este periodo para varias personas”.

Sobre la canalización de esta ayuda y sus potenciales beneficiarios, Martínez Gallardo indicó que “seguiremos en la misma línea de lo que ha sido la entrega de otros insumos. Esto llegará a quienes tiene que llegar, a quienes lo necesitan, a través de las bases, catastros, información y contacto directo que la Dirección de Desarrollo Comunitario mantiene con los vecinos. Va a ser focalizado en las personas que más lo necesitan porque ese es el sentido que tiene este aporte”.

Asimismo, la máxima autoridad comunal junto con agradecer este apoyo, relevó la importancia de retomar y dar continuidad a obras y proyectos con el fin de absorber mano de obra local y, junto con ello, entregar tranquilidad a la población. “Creemos que si bien esta ayuda social que hace el empresariado, que hacen los municipios es importantísima y se agradece de todas maneras, no es sostenible en el tiempo si no retomamos una continuidad con respecto al Coronavirus y poder trabajar junto a lo que viene. Hacer una nueva forma de trabajo, por supuesto, con todas las medidas y resguardos sanitarios, y no perder las inversiones que hoy ya están otorgadas a nuestra comuna y nuestra región. Así que nos hemos comprometido con la CChC también a trabajar. Yo creo que hoy día es importante socializar esta acción, porque es relevante tener estos aportes que son maravillosos, pero también hay que tener la dignificación de lo que significa obras y sueldos para nuestra gente y nuestra comuna”, explicó.

Por su parte, el presidente de la CChC, Manuel Suazo, señaló que este convenio -enmarcado en el plan de contingencia social y sanitaria que lleva a cabo la entidad gremial-, se materializó gracias al aporte de los empresarios asociados de la Cámara Chilena de la Construcción, quienes “están comprometidos con el crecimiento de la región y con mejorar la calidad de vida de sus habitantes, entendiendo que estamos viviendo momentos excepcionales donde todos estamos

llamados a cooperar”.

En la misma línea, el titular del gremio regional puntualizó que “siempre hemos tenido un alto compromiso social; como gremio tenemos un área social que se encarga, precisamente, de ayudar y asistir a los más desposeídos y esta era una ocasión en la cual sentíamos que estábamos convocados a hacer un aporte en la comuna de Aysén, así como también estamos llevando ayuda a otras municipalidades”, finalizó.