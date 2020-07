Con preocupación se encuentran el Presidente Regional de la Federación de Funcionarios de la Salud FENATS el Sr. Roland Cárcamo Catalán del actual colapso de la red pública, en el marco en que Chile enfrenta la pandemia COVID 19, se evidencia un grave crecimiento del número de fallecidos, superando los 8.935 casos y un promedio de fallecimientos diarios sobre los 100 casos y en materia de contagiados llegamos a cifras récords con 295.532 casos totales, creemos necesario frente a la opinión pública exigir medidas urgentes para enfrentar la pandemia COVID 19 especialmente en la Región de Aysén.

Coyhaique.- Denunciamos tajantemente que, las autoridades de la Región de Aysén no han dado el ancho en sus cargos respecto de la toma de decisiones respectivas. El dirigente Nacional y Regional Feris Díaz indica “Me llama la atención que todas las autoridades tanto la Seremi de Salud y el Director de Servicio están tan tranquilos en sus lugares de trabajo que pareciera que no les interesa el nivel de contagio que existe en la región, toda vez que su inacción en la toma de decisiones pareciera suponer que esperan cobrar a fin de mes su suculentos sueldos”. Continua “Desde el primer minuto nuestra Federación ha presentado su malestar con diferentes documentos y reuniones con estas autoridades, pero en ninguno de los casos han tomado conciencia de lo que indicamos”.

1. En el mes de Marzo exigimos las EPP (Elementos de protección personal) a todos los funcionarios clínicos de la red asistencial, sin respuesta al mes de junio. Siendo los mismos funcionarios (as) las que confeccionan o nuestra misa federación que provee de estos.

2. En el mes de abril confeccionamos como Federación escudos faciales y mascarillas, siendo que el empleador tiene la obligatoriedad de otorgar los elementos de protección que a la fecha junio 2020 no existe en ninguna de la red asistencial, se encuentran todas en custodia.

3. En el mes de mayo a través de reuniones con la central prestadora de seguridad ACHS, se hace hincapié de asesorar al Servicio de Salud, en cuanto a la responsabilidad civil y penal, ante la NO toma de decisión de prever los elementos de protección básicos para el personal, mascarillas, alcohol gel, jabón, protectores faciales etc. Faltando al Art. 69 Ley N° 16.744 “Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan” o nombrando la Norma especial.

4. Denunciamos tajantemente lo ocurrido en Sala Cuna de administración del Hospital Regional, tomando la decisión de arrendamiento de otro lugar físico para ubicar la sala cuna, dejando otro servicio sin dependencias dentro del establecimiento, sin autorización de la Subsecretaria de Redes Asistenciales como tampoco de DIPRES por no contar con lineamientos ministeriales ni siquiera proyecto alguno. Esto es un atentando contra el beneficio de nuestras madres funcionarias de la Red asistencial, quienes ven desmembrado el beneficio que hoy ostentan y en las condiciones que establece la ley.

5. La persecución a los funcionarios (as) de la salud, aquellos que a la fecha ya han renunciado por hostigamiento de algunas jefaturas, que no ven el contexto en el cual nos encontramos, instamos que estas prácticas libremente ejercidas con todos los estamentos especialmente honorarios, que no tienen derecho a réplica por el tipo de contrato. El acoso laboral a la fecha es de un nivel máximo de estrés en contra de todos los estamentos existentes, como por ejemplo la no autorización de Feriado Legal (vacaciones) no entendiendo la rotativa que deben realizar el personal contratado por COVID que solo en el Hospital Regional Coyhaique son más de 250 personas.

6. A la fecha y teniendo en conocimiento los protocolos adoptados por las autoridades de salud en donde contempla que aquellos profesionales, técnicos o auxiliares que vengan de otra región a trabajar en el contexto Covid 19 en el Servicio de Salud Aysén deben hacer cuarentena obligatoria (esperando PCR respectivo), hoy los funcionarios de la red están asustados ya que estos mismos profesionales no guardan la correspondiente cuarentena sino que llegan a trabajar inclusive el mismo día que bajan del avión en Balmaceda, esto es inaceptable y atenta en todas sus partes con la seguridad y protección de la salud de los funcionarios.

Lo anterior se encuentra en trámite por nuestros abogados nacionales, de tal forma de sobreguardas la salud e integridad de nuestros funcionarios (as), de manera tal que el servicio como empleador ha hecho oídos sordos del nivel de contagios, maltratos laborales, salud mental, tratos vejatorios con personal vulnerable con problemas de salud, los prontos a jubilar y aquellas madres que no poseen apoyo familiar para el cuidado de sus hijos los obliga a trabajar en turnos y muchas prácticas de las cuales como federación no vamos aceptar.

Por este motivo señala Horacio Vargas Cárdenas Dirigente Nacional Confenats y Regional de Aysén “es que exigimos a la representante del gobierno que pueda asumir medidas urgentes para dar respuesta a la ciudadanía de la Región de Aysén y permitir el desarrollo de las funciones de trabajadores y trabajadoras de la salud, en condiciones óptimas. Interpelamos a la Sra. Intendenta Geaconda Navarrete a recoger este llamado de urgencia y tomar las medidas necesarias para evitar el aumento de contagios y muertos a costa de esta pandemia. Lo anterior implica repensar la forma en la que se ha conducido la fracasada estrategia sanitaria y reemplazarla por una que ponga énfasis en la prevención para reducir el elevado número de contagios que se están produciendo. Partiendo por una conducción del estamento Médico de la Región y nombrar a un delegado regional (MÉDICO) quien lidere con conocimiento de causa en el ámbito médico. Hoy con los liderazgos que no son del área de salud terminaremos peor que la situación actual de Santiago”.

El dirigente agrega, no es posible que los mismos liderazgos no respondan administrativamente, ejemplo de ellos es el Convenio de Programación, un absoluto desastre por un total de $61.341.422.000 millones donde están esos recursos de los hitos que celebró el Gobierno, la reposición en un 100% de las postas de la región Caleta Andrade; Bahía Murta, Bertrand, La Tapera, Lago Verde, El Gato, Cerro Castillo, Puyuhuapi, Guadal, Puerto Ibáñez, Puerto Aguirre, Puerto Gala, El Blanco y Villa Amengual, la construcción de la posta de Puerto Gaviota. Sumemos las iniciativas de normalización del Hospital Regional de Coyhaique donde se incluye la construcción de la UPC Pediátrica y la construcción de un quinto pabellón de alta resolución hemodinamia, además de la habilitación de una Unidad de Resonancia Magnética que se encuentra objetado en todas sus partes por Contraloría Regional, esto es inaceptable y hoy nadie se hace responsable. Hacemos un llamado a los Senadores y diputados de la región electos por la gente de Aysén, se les debe una respuesta.

Esta propuesta se enfoca en cuatro puntos centrales;

I. Necesidades urgentes de las y los trabajadores de la salud; plan de prevención y contención de contagios, salud mental y aseguramiento de las condiciones laborales y salariales.

II. Recursos y rol protagónico de la atención primaria.

III. Fortalecimiento de la red asistencial; considerando recintos privados de Fuerzas Armadas y Carabineros.

Además queremos anunciar que realizaremos un llamado a organizaciones sociales, fuerzas políticas, académicos de las universidades de la Región y a la sociedad en su conjunto a levantar una propuesta única en materia sanitaria que permita enfrentar la realidad sanitaria que estamos viviendo. Considerando nuestra responsabilidad moral como trabajadores y trabajadoras de la salud de evitar más muertos y contagios en medio de la crisis socio sanitaria que enfrenta nuestro país y nuestra región.

Como dirigentes hacemos un llamado a la Sra. Intendenta tomar acciones con carácter urgente, de ser necesarios con renuncias de Directores (as) para dar respuesta efectiva a los funcionarios (as) de la salud la tal llamada primera línea y en especial a nuestra comunidad adultos mayores, hijos (as) y niños de nuestra región.