La costanera del lago General Carrera en Chile Chico, es una zona que en gran parte requiere de una intervención para mejorar las condiciones de transitabilidad y otorgar un mejor aspecto a un área que es eminentemente turística.

Chile Chico.- Es así que, en la gestión del Alcalde Ricardo Ibarra, el equipo del área de Secplac junto a un topógrafo externo, se encuentran desarrollando una serie de iniciativas que pretenden cambiar la cara a ese lugar en diferentes etapas. Lo primero era realizar un estudio jurídico, ya que, hay muchos terrenos particulares que llegan hasta las orillas del lago.

Es a raíz de este tema que, ningún servicio público se ha interesado en invertir y mejorar este importante sector de “la ciudad del sol”. Por ello, el Municipio está efectuando toda la tramitación pertinente, con el objetivo de ir avanzando paso a paso y uno de las primeras intervenciones se hará mediante la instalación de adocretos. Tal como lo informó la máxima autoridad comunal.

“Durante muchos años este sector ha estado abandonado, en el contexto de que es difícil pavimentar porque hay un tema con los títulos de dominio de los propietarios que llegan hasta las orillas del lago y también porque Serviu ni otro organismo público quiere invertir en un lugar donde no está saneada la regularización de la propiedad. De tal forma que, nosotros como Municipio nos hemos abocado a este problema complejo en su totalidad, ya que, se ha visto la posibilidad de instalar adocretos y hacer un mejoramiento completo del sector. La idea es mejorar el entorno, porque desde el punto de vista paisajístico este es un lugar muy bonito, pero que está abandonado, así es que, queremos dar el primer paso de lo que va a ser a futuro un paseo turístico en medio de la ciudad y esto comenzó hace algunos días con la continuidad de la fábrica de adocretos, que va a ser íntegramente utilizada en este mejoramiento”.

El funcionario de Secplac de la Municipalidad de Chile Chico, Gustavo Cruces, está a cargo junto a profesional externo, en el desarrollo de un estudio topográfico del sector Costanera, el que arrojará el resultado de las primeras acciones a ejecutar en esta concurrida área de “la ciudad del sol”.

“Estamos desarrollando el estudio de topografía de la calle Costanera, que nos va a poder en primer instancia entregar los antecedentes técnicos que comprende esta arteria, entre Caupolicán y la calle San Gabriel. La idea es conectar esta calle a través de adoctretos en un ancho aproximado de siete metros, para poder mejorar el acceso por este lado. Si bien es cierto en la ciudad no tenemos ripio, solamente en este lado, la idea es llegar a cien por ciento sin ripio. Eso es básicamente la parte inicial del proyecto, después se pretende continuar hacia el sector Costanera hasta llega a la puntilla y ahí hacer algún remate, algún proyecto que se va a trabajar más adelante”.

Desde hace décadas hay una importante área en la costanera de Chile Chico que no ha sido considerada en ningún proyecto, quizás por las instancias legales que se deben abordar, pero fue la actual administración municipal que junto al asesor jurídico y el trabajo técnico del equipo de la Secretaria Comunal de Planificación, quienes se encuentran levantando todas las observaciones, con miras a un ambicioso proyecto que en todas sus etapas busca potenciar aún más el interés turístico a orillas del lago General Carrera.