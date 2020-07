Durante la jornada de este jueves 9 de julio, la mesa Social Covid19 de Aysén realizó un punto de prensa en el cual dio a conocer su preocupación frente a lo anunciado por el Gobierno.

Aysen.- En parte del comunicado señalaron “los actuales y sorpresivos acontecimientos en cuanto a las nuevas medidas adoptadas para nuestra región, expresadas por el Ministro de Salud”. Medidas que “en ningún caso, coinciden con lo solicitado a la autoridad y no responden a nuestra realidad”.

Es a raíz de esto que, se emitieron las siguientes declaraciones, “rechazamos totalmente las medidas de desconfinamiento anunciadas por la autoridad a nivel nacional ya que no se ha escuchado las demandas de la comunidad en su conjunto y esta medida no representa la realidad en nuestra región, y solo persigue una solución de parche a un sector minoritario que expone al peligro a la mayoría de la ciudadanía”.

La mesa Covid de Puerto Aysén, añade además que, “no se pueden tomar decisiones en base a la realidad de una población tan pequeña y aislada como es Puerto Sánchez (de app.50 habitantes). Donde la realidad educativa de quienes vuelven presencialmente a clases se conforma por 5 alumnos y 1 docente, como para pretender replicarlo en la totalidad de la región”.

El comunicado continua, “por tanto, usarlo como excusa para escalar en otras medidas decimos: que esta acción cruza una línea y transforma la problemática de salud y seguridad presente en un problema político que no estamos dispuestos a aceptar y tolerar”.

Hay puntos que en nada han ayudado a contener y evitar que aumenten los casos de contagio por coronavirus en la región, ya que, “desde que se reabrieron los vuelos a la región hemos visto como han aumentado los casos de contagios por personas que han llegado en esos viajes, al día de hoy 49 casos confirmados, mostrando esto una evidente ineficiencia de las medidas de control adoptadas unido a esto la preocupación que nos da la precaria red hospitalaria existente en nuestra región para enfrentar este desconocido virus”, señalan los dirigentes de Puerto Aysén.

A razón de aquello, la mesa Covid 19 de Aysén, cree que, “las soluciones adoptadas no representan un verdadero estado de seguridad y que al no ser consecuente con las demás medidas solicitadas las convierte en un placebo que no estamos dispuestos a aceptar”.

Por estas razones finalmente se hizo un llamado, comunidad en general padres y apoderados a “acompañarnos en las movilizaciones que se iniciaran a partir de hoy a las 18:30 horas y el viernes a las 13:00, en que iniciamos una caravana para posteriormente acompañar a los dirigentes a la reunión con el Ministro de Salud en la ciudad de Coyhaique”, concluye el comunicado.