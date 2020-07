Solicitan mayor frecuencia de sanitización y hacer públicas medidas sanitarias.

Los recientes casos de internos que dieron positivo a Covid – 19 en el Centro de Detención Preventivo de Puerto Aysén, encendió las alertas y la preocupación de los familiares de quienes hoy se encuentran por diversos motivos al interior del recinto penal.

Susan, es familiar de un interno y cree que es importante aumentar las frecuencias con que se realizan sanitizaciones y además pidió a Gendarmería hacer públicas las medidas sanitarias preventivas.

“Dentro del recinto se han realizado sanitizaciones una vez por semana, pero dado el nuevo contagio y los internos que están presentando síntomas, exigimos como familias de los internos del CDP, que sean más constantes las sanitizaciones dentro del recinto penitenciario y también queremos que se hagan públicas las medidas que se están tomando al interior del CDP, ya que no entregan mayores detalles de los procedimientos que realizan”.

La familiar de un interno de la cárcel porteña, añade, “queremos que no abandonen a los internos, ellos son personas y necesitamos que los ayuden. Nosotros no queremos que en un tiempo más salgan cuerpos de la cárcel por esta enfermedad, esta es una enfermedad que los puede contagiar a toda la población penal, involucrando a los mismos gendarmes y a sus familias, ellos mismos pueden llevar el virus a sus casas”.

Susan, insistió en que, “se tomen las medidas correspondientes respecto al tema, están jugando con la vida de ellos. Hacer un llamado a todas las autoridades pertinentes y al mayor que se haga cargo del recinto penitenciario, en el cual él es el cabecilla y hasta el momento no nos ha ayudado mucho”.

Respecto a las medidas concretas que se estarían tomando al interior de la cárcel y lo que faltaría, la familiar de un interno, mencionaba.

“Según lo que a mí me han comentado, las sanitizaciones las han hecho una vez por semana, pero no están siendo efectivas, porque se está abriendo un brote y están saliendo más contagiados. O sea, no es una medida efectiva, tiene que ser algo más prolongado, algo más seguido y respecto a los EPP que supuestamente se le iban a entregar, solamente se le entregaron mascarillas, en ningún momento se les entregó guantes ni tampoco se les entregaron implementos para mantener la higienización de los módulos. Por lo que tengo entendido, ni jabón tenían los chiquillos y se supone que es algo básico para evitar la propagación del virus y la higiene es lavarse las manos”.

Gendarmería estaría informando una situación por los medios, que se alejaría bastante de la realidad, indicó Susan.

“Les pedimos que se hagan presentes, porque supuestamente ellos habían hecho llegar jabón, alcohol gel, cloro y otros tipos de cosas que los dieron a conocer por los medios, pero a ellos, no se les han entregado nada. Solamente se les entregó la mascarilla y se realizaron las sanitizaciones una vez por semana. Seremi de Salud se acercó al recinto penitenciario, pero se acercó a hablar con el alcaide, a ver a los funcionarios como estaban, en ningún momento se acercó a ver directamente a los internos, a pregúntales a ellos si tenían algún síntoma, como se encontraban, cuáles eran sus requerimientos como personas. Porque yo puedo ver una parte, pero que es lo que realmente ellos necesitan, nosotros no nos podemos acercar a hablar con ellos, pero aquí las autoridades pertinentes son las que se tienen que hacer cargo de esto”.

La familiar de un interno del CDP de Puerto Aysén, finalizó sus palabras, enfatizando el llamado “a las autoridades que hagan algo, que tomen medidas, porque hasta el momento el virus se está propagando dentro del recinto penitenciario y no están haciendo nada. ¿Qué están esperando?, que se mueran los internos, que se mueran funcionarios, que infecten a sus familias. Aquí es algo general, se contagian los funcionarios, contagian sus familias y se propaga a la comunidad”, puntualizó.