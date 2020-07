Geoconda Navarrete: “Los invito a darnos la oportunidad de demostrar que podemos desarrollar actividades implementando las medidas de seguridad”.

Aysen.- La ejecutivo regional instó además a los vecinos a “seguir trabajando juntos” a la vez que explicó qué implica la puesta en marcha de la nueva medida sanitaria y las demás disposiciones decretadas por el MINSAL de desconfinamiento gradual.

El domingo a las 22 horas, la región de Aysén –junto a la de Los Ríos- iniciaron la puesta en marcha de un cordón sanitario; además de otras medidas de desconfinamiento que según el MINSAL obedecieron al buen comportamiento epidemiológico del Covid-19 en dichos territorios.

Sobre dicho cordón, Geoconda Navarrete explicó que “fue ampliamente solicitado por la región en su conjunto” y que el mismo tiene como objetivo “endurecer las medidas para el ingreso y salida de nuestro territorio, con la finalidad de que, quienes estemos dentro de las fronteras regionales, podamos de manera paulatina, retomar algunas actividades que hemos debido postergar desde el brote del Covid-19”, dijo.

En relación al mismo cordón, la Intendente explicó que restringe el acceso y salida desde y hacia nuestro territorio –a contar del domingo 12 de julio- a excepción de tres causales las cuales son: el fallecimiento de un familiar, la realización de un tratamiento médico impostergable o la mudanza por motivos laborales en alguna actividad crítica.

Acto seguido, la primera autoridad regional aclaró que las personas que deseen salir o ingresar a la región, en base a las excepciones dispuestas, podrán hacerlo “obteniendo un salvoconducto a través de Comisaría Virtual, en donde deberán adjuntar los antecedentes que acrediten el motivo de la salida o ingreso”.

Medidas desconfinamiento

Junto con el cordón sanitario, el ministerio de Salud informó que para la región se aplicarán medidas de desconfinamiento, situación que según Geoconda Navarrete se explican en que “han sido semanas difíciles” agregando que “desempleo ha llegado a muchos hogares” y que desde el Ejecutivo se “ha hecho todo lo que está a su alcance para que el impacto que genere el Covid-19 en Aysén sea el menor posible y por ello también hemos trabajado fuertemente en la agenda de protección social que ha diseñado nuestro Presidente Sebastián Piñera”.

Junto con valorar las medidas hacia el mundo gastronómico, que podrá abrir sus negocios con un tope del 25% de capacidad, la Ejecutivo destacó la posibilidad de volver a realizar actividades deportivas, la posibilidad de practicar cirugías no críticas y el permiso para los adultos mayores de salir de sus cuarentenas obligatorias una vez por día.

“A lo anterior, se suma la decisión de iniciar el desarrollo de actividades deportivas, con una capacidad de 10 personas en espacios cerrados y 50 personas en lugares al aire libre, pero sin público; además de la posibilidad de que nuestros adultos mayores puedan salir una vez al día desde sus hogares para poder tener un poco de actividad física, como así mismo, el desarrollo de cirugías que han sido postergadas hasta el momento”.

Sobre estas medidas extras, la Intendente Navarrete instó a los vecinos a que “darnos la oportunidad de demostrar que podemos desarrollar actividades regionales implementando las medidas de seguridad correspondientes” señalando además que “de no obtener los resultados esperados, estas quedarán sin efecto y volveremos al cierre preventivo de estos espacios”, acotó.

Por último, Geoconda Navarrete llamó a la población regional “a seguir trabajando juntos, a que no bajemos los brazos en cuanto al autocuidado y el de nuestros seremos queridos. Como autoridades solo esperamos y queremos lo mejor para nuestra región” cerrando con que “si actuamos de manera responsable, podremos avanzar y enfrentar juntos esta pandemia”.