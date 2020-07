Luego de conocerse la confirmación de seis internos que dieron positivo a Covid – 19 durante la semana recién pasada al interior del Centro de Detención Preventivo de Puerto Aysén, estas personas están sometidas a cuarentena en módulos aislados del resto de la población penal.

Puerto Aysen.- Según lo informado por el Alcaide del CDP porteño, Mayor Mario Benítez, hasta este momento del total de los reclusos con coronavirus, ninguno ha presentado complicaciones graves.

“Los cuales se encuentran aislados de la población penal, siendo derivados a otras dependencias y precisamente los últimos cinco casos tenían un contacto estrecho con el primer, algunos de ellos habían presentado síntomas. En estos momentos hay algunos de estos internos que han presentado síntomas como disnea, dolores que son parte de los síntomas de la enfermedad, pero hasta ahora, ninguno ha requerido la derivación a un centro asistencial. Dentro de este grupo de internos tenemos algunos que son pacientes crónicos y que nos preocupa su salud, han sido monitoreados y no han tenido mayores complicaciones. Además, por protocolo deben ser examinados para verificar la sintomatología que ellos presenten, así es que, el personal de salud está trabajando en ello y estamos monitoreando su salud permanentemente”.

Ahora, con la presencia de nuevos casos al interior de la cárcel de Puerto Aysén, el Mayor Benítez confirmó que por disposición del personal de salud, se tomarán exámenes PCR a toda la población penal y funcionarios de Gendarmería.

“Nosotros informamos al Servicio de Salud, porque ellos son los mandatados y los expertos en la materia y efectivamente se van a realizar exámenes PCR a la totalidad de la población penal y también a la totalidad de los funcionarios. La fecha no la voy a confirmar, porque esto depende del Servicio de Salud, pero si está confirmado que se podría realizar el día lunes o martes. Recordar que, hace dos semanas cuando tuvimos el primer caso, el Servicio de Salud ya realizó un examen de PCR al personal que se encontraba de turno y a la totalidad de la población. Así es que, esperamos que este operativo medico se realice nuevamente, para confirmar o descartar algún nuevo caso que pudiese surgir”.

Respecto a las medidas preventivas y de seguridad con las que deben contar los funcionarios de Gendarmería, el Alcalde del CDP de Puerto Aysén, aseguró que estos elementos han sido proporcionados a quienes trabajan en el recinto penal.

“Hemos entregado una cantidad importante de insumos y elementos de protección personal, mascarillas reutilizables, mascarillas desechables. Lo ocurre y no hay que confundir, es el manejo de pacientes con Covid que requiere un equipamiento especial y el funcionamiento de la unidad en las distintas áreas, donde no tenemos internos Covid positivo, también requiere de medidas de protección que son el uso de mascarilla, de protector facial, guantes, lo que el personal lo utiliza diariamente, porque evidentemente tampoco se quieren contagiar. Pero el manejo de internos con Covid positivo, requiere de un equipamiento distinto y que está en los protocolos que el alto mando ha venido instruyendo desde el mes de marzo y que también la jefatura y el mando regional han instruido reiteradamente al personal. A la población penal igualmente se han entregado algunos insumos y el llamado es a ser responsables con respecto al uso de los elementos de protección porque hay que utilizarlos, hay que evitar el contacto estrecho, porque son las medidas que nos previenen de contraer el virus”.

Respecto a lo que hacía público un familiar de un interno de la cárcel de Aysén, en torno a que ellos no contaban con elementos tan básicos como jabón, el Mayor Benítez, explicó. “Nosotros continuamente estamos entregando elementos de aseo e higiene personal a los internos, no solamente cloro o alcohol gel, sino que, también algunos utensilios de higiene personal como jabón, cepillo de diente, máquina de afeitar, pero evidentemente todo esto tiene un límite, porque no tenemos insumos que no tengan un límite. Esto se proporciona de forma controlada, pero sí de forma permanente se han estado entregando a toda la población penal y es del caso señalar que los hábitos de higiene son importantes y en eso hemos sido enfáticos en recalcar que los hábitos de higiene de los internos también tienen que ser parte de la cultura diaria, no debe ser solamente en una contingencia”.

Es importante mencionar y por solicitud de los propios internos, desde el mes de marzo no se están recibiendo visitas en el recinto penal, si existe autorización para que reciban encomiendas. Y en particular, los seis internos con Covid positivo, pueden efectuar llamadas o video llamadas única y exclusivamente con sus familiares directos.