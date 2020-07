Tras cumplir con los protocolos sanitarios, 11 locales comenzarón a operar parcialmente en la región con su capacidad al 25%.

Aysen.- En forma gradual, y adoptando una serie de medidas sanitarias tendientes a resguardar la salud de la población, un total de 11 locales del rubro gastronómico de la región de Aysén, han iniciado los procesos de desconfinamiento para comenzar la entrega de sus servicios de cafetería y restaurant; cuya apertura ha implicado la fiscalización de la autoridad sanitaria en esta materia.

La información la dio a conocer la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres, quien además indicó que esta medida no es impositiva, por lo que no es una obligación del rubro gastronómico iniciar sus actividades a la brevedad. “Esto no es una ordenanza. Sabemos que la puesta en marcha de este proceso de desconfinamiento para el sector gastronómico, no será fácil; especialmente porque se trata de un proceso gradual y paulatino que entrega la oportunidad para que uno de los sectores más golpeados económicamente por esta pandemia, tenga la posibilidad de retomar sus actividades en forma paulatina, tomando en cuenta todos los protocolos sanitarios que se han trabajado con el sector de turismo y economía, para entregar seguridad a la comunidad que en Aysén se pueden hacer bien las cosas.”

De esta forma, el inicio de este desconfinamiento en el rubro gastronómico se inició con la apertura parcial de 11 locales en la región, información que dio a conocer el Director Regional de Sernatur, Patricio Bastidas Mora. “Hoy día nuestra región amaneció con una nueva condición, que le permite a los restaurantes reactivarse, hoy día ya tienen la posibilidad de abrir sus puertas, lo que nos parece una muy buena etapa porque ha coincidió con una bajada de recursos a través de Sercotec. Hemos detectado que en un principio abrieron 11 locales distribuidos en varias ciudades de la región, principalmente en Coyhaique, Puerto Aysén, al igual que en Cochrane y Puyuhuapi. Hay que hacer un llamado que esta es una etapa de mucha responsabilidad, donde las empresas y los trabajadores tienen que tomar esto con una tremenda responsabilidad porque si lo hacemos bien, si la condición pandémica se mantiene en las actuales condiciones, probablemente podamos iniciar nuestra etapa de actividad turística mucho antes que otras regiones.”

Cabe señalar que la normativa establece que los restaurantes y cafeterías podrán funcionar con el 25% de su capacidad, cumpliendo con los protocolos sanitarios de uso de mascarillas, distanciamiento social al interior de los locales y sanitización de los locales, entre otros; es que en el caso de la región, el desconfinamiento se está viendo reflejado en la apertura de 04 locales en Puerto Aysén, 03 en Coyhaique, 03 en Cochrane y 01 en Puyuhuapi.

Las empresas que requieran más información pueden visitar el sitio web https://www.economia.gob.cl/2020/03/27/protocolos-sanitarios-para-funcionamiento-de-empresas.htm