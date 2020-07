Es sabido que durante años la clase económica más afectada por diversas crisis es siempre la clase media, una clase postergada durante mucho tiempo”, sostuvo.

Aysen.- Mañana se votará en Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas las indicaciones incorporadas al proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales de los trabajadores producto del estado de catástrofe que impera actualmente en nuestro país, ante lo cual la diputada de Renovación Nacional anunció que votará nuevamente a favor de la medida.

“Es sabido que durante años la clase económica más afectada por diversas crisis es siempre la clase media, una clase postergada durante mucho tiempo, lo cual en esta instancia y producto de no poder salir a ejercer libremente su actividad laboral es que el retiro de los fondos de pensiones resulta la mejor manera de contribuir, sostuvo la legisladora.

En esta línea, la parlamentaria RN por la Región de Aysén, recordó “que la comisión de Constitución ha aprobado que el retiro de fondos no constituya renta o remuneración para ningún efecto legal, y en consecuencia serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuentos por parte de las administradoras de fondos de pensiones, es que me parece una gran oportunidad apoyar a las familias más necesitadas en distintos aspectos”.

También hizo hincapié en que la entrega de fondos se efectuará en dos cuotas; el 50% en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que se presenta la solicitud en la respectiva entidad de pensiones a la que pertenece la filial, y posteriormente 50% restante en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior.

“Nosotros en Chile Vamos que creemos con firmeza en el derecho de propiedad, le damos la espalda a la gente que quiere sacar de sus fondos el 10% a sus pensiones. No lo entiendo” dijo con enfasis la parlamentaria.

“Por lo anterior, anuncio nuevamente mi voto a favor de esta iniciativa, toda vez que considero que esta crisis sanitaria ha golpeado tan fuerte a nuestro país, y que se requieren medidas rápidas y a la altura de las necesidades de las personas”, finalizó.