Productores ganaderos del sector Alto Mañihuales, dieron a conocer su malestar, respecto a la forma en la que se está llevando el caso de una denuncia por el delito de abigeato, que realizaron en diciembre del año pasado tras descubrir in fraganti a una persona cometiendo este ilícito, oportunidad en la que el sujeto se llevaba dos vacunos a caballo.

Aysen.- Luis Cid, es uno de los perjudicados y señaló que tras sorprenderse con esta imagen, realizaron el conteo de los animales, llegando a descubrir que faltaba más de una docena de vacunos en los terrenos para la veranada, lo que motivó sin duda estampar una denuncia ante la Policía de Investigaciones de Aysén. “Dos vacas carneadas, se encontró un pilchero con carne y gracias a los testigos que lo encontraron, ahí recién pude poner la denuncia para poder recuperar los animales, de los cuales, no he recuperado ninguno”.

Según comentó Luis Cid, el caso pasó a Fiscalía quienes ordenaron investigar el hecho a la PDI, proceso que ya lleva casi seis meses, aun cuando el imputado se encontraría confeso del delito de abigeato. Sin embargo, los vecinos del sector de Alto Mañihuales reclaman que al imputado solo se le reconoce el robo de dos animales, sin tomar en cuenta que en el lugar faltaron muchos más, acusó el productor ganadero.

El vecino del sector Alto Mañihuales, espera que lo apoyen, considerando que no solo ha sido afectado por el robo de los animales que están en la denuncia, sino que, al menos seria 18 los vacunos que le han sustraído. “Hasta ahora, no he sabido nada, no me han citado a declarar, no me han citado a audiencia, nada. Entonces, por eso hago este reclamo, para que me escuchen y vean que es lo que puedo hacer o me guíen por un buen camino, porque son 18 animales, no son tres ni cuatro”.

Los hombres de campo aseguran que se sienten decepcionados de la justicia, pues según sus propias indagatorias se han informado de que existiría una banda conformada por al menos siete personas dedicada a realizar este tipo de actos, que sin duda perjudican a los pequeños productores ganaderos quienes con esfuerzo invierten en este sacrificado trabajo, por lo que señalan ante este precedente que se sienten totalmente abandonados y desprotegidos por la autoridad.

José Barría es uno de los dueños del terreno donde don Luis Cid tiene a sus animales, sitio que igualmente tuvo daños para poder ingresar y robar los vacunos.

“Fue un daño que hicieron, yo fui uno de los testigos que vieron al hombre saliendo con la carne. Yo hice una denuncia porque cortaron alambre, me destruyeron la entrada al campo y yo no he recibido ninguna información, ninguna citación. Así es que, queremos que alguien nos apoye, nos guie en esta situación, porque la verdad es que estamos bastante insatisfechos con la investigación, fue mucho el daño y quien paga eso”.

Por último, los productores ganaderos del sector Alto Mañihuales, insistieron en el llamado a la Fiscalía para que se efectúe una investigación más acuciosa y se determinen responsabilidades en los hechos que los han afectado.