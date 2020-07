En la hermosa localidad de Puyuhuapi, comuna de Cisnes, Urbelinda Andrade y Manuel Andrade, celebraron sus “bodas de oro”, ceremonia que fue organizada por sus familiares, encabezados por su hija Nancy Andrade.

Puyuhuapi.- Esta pareja de adultos mayores, en un acto colmado de amor, sencillez y esperanzas renovaron el compromiso de seguir unidos hasta que la muerte los separe, algo que en ellos pareciera verse muy lejos, por cariño, vigor y entusiasmo, a pesar de algunas complicaciones de salud.

Nancy Andrade, es una de las hijas de este matrimonio y se mostró feliz de haber sido parte importante en la organización de las “bodas de oro” de sus padres.

“Contenta de ver a mis papás felices, porque no pensé que podía llegar gente que uno no espera, uno tiene amigos, son contados con los dedos de la mano y era necesario que estuvieran acá. Aquí uno sabe con quién puede contar, con mi hermano, con mi sobrino, faltó mi marido que no pudo venir por temas de trabajo, mi hijo mayor no pudo venir, pero nunca se olvida que fueron mis padres quienes lo criaron”.

Nancy Andrade, quiso también agradecer a quienes colaboraron con distintos gestos para la celebración de los 50 años de matrimonio de sus padres.

“Tuve a dos excelentes amigas que vinieron a peinar a mi mamá, es el caso de Almendra, Violeta vino a pintarle las uñas a mi madre y hacerle un masaje. José Zarate nuestro amigo pollito vino a cortarle el pelo a mi papá. Arreglamos las mesas en mi casa, mi amigo Israel se ha portado un siete y ha sido fundamental al preparar una sorpresa y así organizando de a poco con mi hermano”.

Finalmente, Nancy Andrade, quien en la actualidad por temas familiares y de trabajo vive en Coyhaique, quiso agradecer a toda la comunidad de Puyuhuapi que siempre ha brindado apoyo a sus padres y que le demuestran cariño permanentemente, como es el caso de la concejala Almendra Silva, Mónica Triviño y José Zarate.