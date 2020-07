El parlamentario dijo confiar en que esto “termine siendo un beneficio para las personas más vulnerables”.

Valparaiso.- “Dado lo extraordinario que estamos viviendo como país, he decidido votar a favor del retiro del 10%”. De esta manera, el senador David Sandoval Plaza, confirmó su respaldo al proyecto de ley de retiro del 10% de los fondos previsionales, el cual se discutirá este miércoles en la sala del Senado.

El parlamentario dijo que la realidad que vive Chile por la pandemia, la crisis sanitaria asociada y los consiguientes problemas que ello ha traído a las familias, requieren ser enfrentadas de una manera distinta. “Siendo una condición de excepcionalidad, un hecho único que no solamente vive nuestro país, hay que actuar en conciencia, fundamentalmente pensando en la gente y cómo, pese a los apoyos que ha realizado el Gobierno, hay todavía un amplio espacio de personas que, por diversas razones, no han podido acceder a éstos (beneficios), lo cual hay que asumirlo y enfrentarlo”, aseguró.

Por lo mismo es que ratificó su apoyo a la iniciativa. “Espero y confío que esto termine siendo un beneficio para las personas más vulnerables, para quienes más lo necesitan”, indicó, esperando que este mecanismo “sea una ayuda concreta”.

En esa línea, el legislador dijo: “No me cabe la menor duda que va a facilitar a muchas personas, emprendedores y mucha gente de clase media que, por diversas razones, no calificaban en (otros) programas, el poder contar con estos recursos”, enfatizó.

Asimismo, planteó que se verá más adelante “la forma a través de la cual recuperar, de algún modo, esa perdida y deterioro, en las ya precarias condiciones en materia previsional que están viviendo muchos pensionados y jubilados”.

“Vamos a votar a favor respecto del retiro del 10% y esperamos sinceramente que esto sea un apoyo directo y concreto para mejorar, para reducir los efectos negativos que ha tenido esta pandemia en la pérdida de empleo, ingresos, mucha gente cesante, viviendo una condición dramática”, insistió.

Por último, el senador Sandoval recalcó que el país necesita construir soluciones alternativas, esperando además que el Gobierno pueda acelerar de manera eficiente y expedita el acceso a toda la línea complementaria que se está diseñando, a través de los diferentes instrumentos. “Pero hoy hay una condición de excepcionalidad, de emergencia y en el marco de ese tema, creo que esto tenemos que respaldarlo, y así va a contar con nuestro voto”, concluyó.