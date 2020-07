Positivo fue el balance de esta primera visita a locales que reaperturaron atención a público, luego del anuncio de desconfinamiento gradual emanado a nivel central hace casi dos semanas.

Puerto Aysen.- Poco a poco se van sumando los restaurantes y cafés tras permanecer por cerca de cuatro meses sin atender a clientes al interior de sus dependencias.

De esta manera Café Irlandés, Punto Com, Entreamigos, y La Terraza Burguer Bar son cuatro de los nueve locales que hasta este miércoles se atrevieron a dar el paso, anhelando con ello caminar hacia una normalidad en tiempos de Coronavirus, que pueda asegurar que con responsabilidad de todas las partes el negocio vuelva a ser rentable.

“Realmente ha sido muy terrible lo que nos ha sucedido a todos los colegas, por eso nos hemos unidos y hemos solicitado apoyo a la seremi, a la municipalidad que se ha portado muy bien con nosotros. Va a depender de nosotros mismos y de todos que esto se vaya levantando gradualmente para volver a la nueva normalidad que todos estamos esperando, y con eso el negocio pueda ser rentable porque esto es un negocio y en eso estamos. Por esfuerzo y sacrificio no nos vamos a quedar”, manifestó optimista Juan Sandoval, propietario de Restobar Punto Com, tras la visita que este martes efectuara el acalde Luis Martínez, conjuntamente a representante de la secretaría regional ministerial de Salud y Carabineros, además de profesionales de las áreas de Turismo y Fomento Productivo del municipio local.

“La visita ha sido muy grata, tengo un porcentaje muy bueno para tener abierto el local, brindando la seguridad para nuestros clientes, con todas las indicaciones solicitadas, pediluvio, distanciamiento sugerido en las mesas y con todas las medidas de prevención. Así que tranquilos, las cosas se están haciendo bien”, indicó Sandoval invitando a la comunidad a su local. “Estamos cumpliendo horario continuado desde las 10.00 a 20.00 horas con promociones, almuerzos y todo lo que necesiten nuestros clientes. Así que quedan todos invitados a Punto Com”.

Por su parte, Omar Laibe -propietario de La Terraza Burguer Bar-, comentó que a fin de cumplir con el nuevo protocolo Covid -19 se adecuaron los espacios y se siguieron una a una las indicaciones. “Nosotros tenemos una capacidad hoy para 25 personas, que es nuestro 25% y estamos funcionando desde las 12.00 hasta las 15.00 horas y desde las 17.00 a 21.00 horas, y los días sábado sólo en las tardes. La verdad es que en un principio va a costar un poco acostumbrarse, porque para todos esto es nuevo”, señaló.

Agregó que “estamos muy contentos de poder retomar nuestro negocio con cierta normalidad, nuestros clientes también lo agradecen, nos habían pedido de un tiempo a esta parte retomar, reabrir, nos demoramos poco más de una semana en cumplir con todo el protocolo y las medidas de seguridad que, por supuesto, son muy necesarias para nuestros clientes, para nosotros mismos y público en general.

Hoy tenemos un sistema de carta nuevo con código QR, las medidas de prevención están todas funcionando para que volvamos seguros a La Terraza a disfrutar como lo hacíamos hace un tiempo atrás”.

A juicio de la máxima autoridad comunal, Luis Martínez, “aquí se tienen que cumplir los protocolos para que no nos enfermemos, más que por cumplir una exigencia, para cuidarnos entre nosotros mismos. Así se lo propusimos a Salud, a Carabineros y a nuestros profesionales del municipio, para hacer estas visitas y poder revisar los protocolos amigablemente, como lo está haciendo salud, de modo que, si algo falta, se les indiquen qué. Ninguno da para cerrar, por supuesto. También es importante ver cómo cada uno de los emprendedores, que son vecinos nuestros, donde consumimos los ayseninos, están cumpliendo”.

Martínez Gallardo destacó que “hoy han vuelto a trabajar, han vuelto con su personal. En estos locales que hoy hemos visitado hacemos más de 12 o 14 personas que han vuelto a tener su sueldo como tiene que ser. Algunos estaban con la mitad de sueldo, o algunos ya pensando que pudieran ser desvinculados. Esto nos da una primera luz, una primera señal”.

“Quisiera hacer un llamado a los negocios que se vayan abriendo, podemos ir a visitarlos a todos, pero es fundamental que cumplan porque en la medida que vayamos cumpliendo con la prevención, todos vamos a poder funcionar mediamente normal, dentro de lo que es operar con coronavirus”, dijo.

Cabe señalar que la visita a los locales pendientes continuará este jueves en Puerto Aysén, a propósito de confirmar in situ la implementación del nuevo protocolo anunciado por el ministerio de Economía que exige instalación de dispensadores de alcohol gel o lavamanos al ingreso de los locales, uso obligatorio de mascarillas, registro de los clientes, sanitización diaria y la distancia requerida, entre otros.