Delincuentes simulan facilitar el retiro del 10% de los fondos de las AFP, solicitando claves de acceso e incluso una foto del carné por ambos lados.

Coyhaique.- Tras la promulgación de la reforma que permite a los afiliados a las AFP el retiro del 10% de lo que han acumulado en sus cuentas individuales, han comenzado a surgir intentos de estafa que circulan por whatsapp, aunque la Fiscalía Local de Coyhaique no descarta que próximamente también pudieran comenzar a efectuarse llamados telefónicos, mensajes de texto o envío de correos electrónicos fraudulentos, tratando de engañar y sustraer los dineros a las víctimas.

Uno de los casos corresponde a un falso ejecutivo de AFP, quien pide datos a las personas a través de WhatsApp, incluyendo claves de acceso al sitio web de cada fondo de pensiones e incluso fotografías por ambos lados del carné, como se puede apreciar en la foto principal de esta nota.

“Con la promulgación de la ley que autoriza el retiro del 10% de los ahorros previsionales, se ha generado una instancia en que mucha gente va a obtener dinero. Por lo mismo, ya han aparecido en redes sociales intentos de estafa de sujetos que están pidiéndole a distintas víctimas, las claves de acceso a la AFP junto con sus datos e inclusive fotos del carné de identidad: esto es una estafa, por ende nunca entregue datos personales a una persona desconocida”, explicó el fiscal jefe de Coyhaique, José Moris.

NO ENTREGAR DATOS

“Estos sujetos que están enviado mensajes, se están haciendo pasar por ejecutivos de las AFP, sin embargo si fuera ejecutivo de una AFP no le estaría pidiendo datos personales como fotos del carné porque ellos tienen ese tipo de antecedentes. Por lo mismo, no sea incauto, tenga resguardo con su información personal, no envíe documentación por internet, incluso fotos de su carné de identidad y no de sus claves de acceso porque nunca jamás se las van a pedir de ninguna institución”, aseveró el fiscal José Moris.

El fiscal jefe de Coyhaique hizo un urgente llamado a la comunidad a ser “cuidadoso, más aún en este tiempo en que se está dando a acceso a este dinero precisamente por las situaciones que nos afectan como país. La posibilidad de recuperar los dineros sustraídos es muy difícil”.

A modo de recomendación, la Fiscalía llamó a la comunidad a acudir a los canales oficiales de las AFP, en caso de necesitar actualizar sus datos o de necesitar efectuar consultas sobre cómo hacer efectivo el retiro del 10%, es decir sitios web oficiales o a través de sus call center y no a través de links recibidos por WhatsApp, mensajes de texto o correos electrónicos desconocidos.