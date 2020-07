El proceso, liderado por la Seremi de Salud junto a la red asistencial y educación, protege a alumnos de 1°, 4°, 5° y 8° básico del Virus Papiloma Humano, Sarampión, Rubeola, Paperas, Difteria y Tos Convulsiva.

Aysen.- Con un llamado a la comunidad para que esté atenta a la convocatoria de vacunación escolar para este segundo semestre, la Seremi de Salud junto a la Dirección del Servicio de Salud y la Seremi de Educación, dieron inicio a este proceso que, en esta oportunidad, busca entregar esta prestación a cerca de 6 mil 621 estudiantes de 1º, 4º, 5º y 8º años básicos.

Vacunación escolar que este año ha adquirido una connotación especial por la pandemia que existe por el COVID-19, por lo que se han adoptado medidas preventivas para evitar la aglomeración de personas y horarios para cada curso. Tal como lo manifestó la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres, quien recalcó la importancia de esta medida sanitaria en favor de los niños y sus grupos familiares. “Hoy estamos dando el vamos a la vacunación del segundo semestre del año escolar, recordemos que todos los años se realizan estos procesos de vacunación, hoy en una modalidad COVID 19 donde se han realizado todas las precauciones y medidas sanitarias que se requieren para llevar a cabo este proceso. También es importante destacar que el Programa Nacional de Inmunizaciones ha logrado impactar positivamente en nuestras variables sanitarias, ya que es una vacuna gratuita, de acceso universal, que pueden adquirir todos los niños de nuestro país. Los apoderados deben estar atentos al llamado de los directores de los establecimientos para que acudan con sus hijos en los horarios que se recomienda para mantener los indicadores sanitarios en la región”.

Similar llamado es el que efectuó la Jefa del Departamento Provincial de Educación, Laura Ramos Olivares. “Esto es un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Salud y el de Educación, tuvimos reuniones previas a este proceso para canalizar y organizar este calendario tan importante para los niños de la región, para que todos los niños de 1º, 4º, 5º y 8º básico puedan tener acceso a estas vacunas, no solamente los niños de los colegios, sino que aquellos que no forman parte del sistema escolar y cumplen con las edades y algunos criterios, entonces hemos podido realizar este trabajo para sensibilizar a los apoderados que participen de este proceso.”

Por su parte, el Director (s) del Servicio de Salud Aysén, Julio Vargas González, explicó que los equipos de vacunación ya se encuentran coordinados para cumplir con una cobertura regional a esta vacunación escolar. “Vamos a tener tres modalidades de vacunación, primero coordinarnos con los establecimientos de educación. Nosotros vamos a indicar qué día van a ir los equipos de vacunación a los colegios, y los establecimientos serán quienes citen a sus escolares por horarios, por eso solicitamos que ojalá acompañe un solo apoderado a cada niño para evitar aglomeraciones. En segundo lugar, las vacunas ya están dispuestas en todos los establecimientos de salud de atención primaria, hospitales de baja, mediana y alta complejidad. Y finalmente, vamos a tener también un programa de vacunación para atenciones especiales para aquellos niños con requerimientos particulares, para eso contamos con equipos móviles.”

Finalmente, Matías Leiva, estudiante de la escuela Alborada, quien fue vacunado durante esta jornada, indicó que ingresó con un poco de nervios, sintió un pinchazo pasajero donde todo fue muy rápido. Invitando a otros niños a que no se asusten y accedan a estas vacunas.