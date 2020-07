Este 30 de julio se inició el proceso de solicitud de retiro del 10% de los ahorros previsionales en el país. Como era de esperar, largas filas se pudieron ver afuera de las AFP en la capital regional –motivado en parte a la caída de los sistemas online-situación que desde el gobierno pidieron evitar por motivos sanitarios y de seguridad llamando a las personas a “el llamado nuestro es a que puedan, en su mayoría, hacer los trámites desde sus casas”.

Aysen.- Sobre lo mismo, la Intendente Geoconda Navarrete explicó que “hoy día partió la posibilidad de que quienes quieran hacer el retiro de este 10% lo puedan hacer en una primera etapa, y considerando que estamos en condición de pandemia y con desarrollo del virus, les pedimos que lo hagan vía elearning o plataformas informáticas” agregando que para ello “las propias administradoras han desarrollado un sitio web”, dijo.

A sabiendas de que hay personas que no poseen conexión a Internet o no saben navegar en la web, la autoridad regional indicó que “también hay un trabajo que se ha estado desarrollando desde los municipios y reparticiones públicas que van a colocar a disposición de los vecinos la posibilidad –sino tienen conexión a Internet en sus domicilios, o no se manejan- poder ayudarlos, cosa que puedan hacer sus trámites de forma segura”, indicó.

Además, la Intendente Geoconda Navarrete le recordó a la ciudadanía que a fin de evitar aglomeraciones “el Registro Civil mantiene vigentes todas las cédulas de identidad que vencieron durante este año 2020, tanto chilenos como extranjeros”.

Otras consideraciones

Desde la seremi del Trabajo y Previsión Social, junto con reiterar el llamado del Ejecutivo, entregaron otras consideraciones relevantes para las personas optarán por retirar sus fondos de pensiones durante los 365 de vigencia de la ley.

Lo primero que expresó la titular de Trabajo Previsión Social es que la Superintendencia de Pensiones es la entidad pública que fiscalizará a las AFP en el actual proceso, añadiendo que “estamos en conocimiento de que están llegando algunos correos y mensajes, supuestamente de la Superintendencia de Pensiones, solicitando datos personales, claves; y eso es absolutamente falso. El llamado es a no caer en estafas”, advirtió.

Un punto importante que abordó Andrea Ponce, que puede inducir a un error a las personas que harán el trámite por Internet, a pesar de que la propia Superintendencia de Pensiones instruyó a las AFP a generar formularios de fácil comprensión, dice relación con que existe un paso donde se le consulta qué porcentaje va a retirar.

“El único paso donde creemos se puede inducir a un error es que cuando se les consulte por el porcentaje a retirar, la mayoría se quedó con la conversación del 10%; sí se coloca que lo que se solita retirar es el 10%, lo que le van a entregar es el 10 por ciento del 10%. Por lo tanto, si alguien quiere retirar ese 10% completo, debe colocar deseo retirar el 100%”.

Entendiendo la necesidad de muchas familias, la seremi llamó a las personas que no requieran de los dineros con urgencia a tomarse el proceso con más calma, entendiendo que la vigencia de la ley es de 1 año.

Para mayor información respecto del proceso pueden ir a la página web www.spensiones.cl, enviar un correo electrónico a la casilla ofpartesvirtual@spensiones.cl, también se puede llamar al 600 831 2012 o ir a la oficina que atenderá desde las 09:00 hrs hasta el mediodía, ubicada en calle Freire #250.