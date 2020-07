Los Consejeros Regionales junto a la Intendente Regional, Geoconda Navarrete, sostuvieron una reunión con los Diputados Aracely Leuquén, René Alinco y un asesor de la Senadora Ximena Ordenes, donde presentaron una propuesta que contempla modificaciones presupuestarias para el próximo año, enmarcadas en la Ley de Presupuesto, que busca que el Gobierno Regional de Aysén pueda entregar recursos, de manera directa y eficiente, a los municipios para la generación de mano de obra y la reactivación económica que se requiere.

Coyhaique.- La Intendenta Regional, Geoconda Navarrete, indicó que “yo creo que la pandemia, junto con todos los problemas, también nos ha abierto oportunidades y nos ha dejado a la vista falencias que tenemos en la administración pública o en la forma de operar tan rígida de muchos lineamiento y que hoy día, a la luz de eso, nos permiten también proponer mejoras que flexibiliza, pero que también nos permitan como gobierno regional, llegar con mayor oportunidad a quienes lo necesitan en un momento determinado y poder ser más eficaces en la aplicación y en la entrega de los recursos”.

El Presidente del CORE, Sergio González, destacó que “estas glosas nos van a permitir generar en forma más efectiva recursos hacia los municipios que este año ha sido una problemática, no teniendo la posibilidad de poder generar una bajada más directa hemos tenido que esperar un tiempo prolongado y eso es lo que queremos evitar con estas glosas que esperamos sean aprobadas en el Congreso Nacional”.

En la misma línea, el Consejero Regional, Raúl Rudolphi, manifestó que “ha sido una reunión positiva respecto de los planteamientos que hemos hecho a los parlamentarios. Ahora ellos tienen por delante una tarea no menor, que es legislar, convencer al Ejecutivo de que estas modificaciones de propuesta de glosas son absolutamente necesarias no solamente para la región de Aysén, sino que para todas las regiones del país”.

A su vez, la Diputada Aracely Leuquén, destacó que “hoy día, muy especialmente, que estamos en un escenario económico y social muy complejo, donde va a ser mucho más dificultoso el poder canalizar los intereses de Aysén, pero creemos que estas modificaciones presupuestarias que se están proponiendo son tremendamente importantes y determinantes para el desarrollo social y económico de la zona, por tanto, vamos a estar trabajando unidos. Yo me he comprometido a generar una reunión con el ministro de Hacienda. Esperamos lograr concretarla”.

Finalmente, el Diputado René Alinco, junto con ponerse a disposición para colaborar en las gestiones, resaltó que “solicité encarecidamente que se vea la fórmula de que las bases de licitación se incluyan un acápite que privilegie la contratación de mano de obra tanto obrera, técnicos y profesionales de nuestra región, porque las empresas, la mayoría de las grandes empresas tienen y traen su personales de fuera de la región. Ese es mi gran preocupación inmediata”.