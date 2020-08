A través de una declaración pública los profesores y profesoras de la comuna de Aysén, al igual que padres, madres y apoderados se sumaron a las críticas que han existido en el resto de la región, respecto al eventual reinicio de clases presenciales en los establecimientos de educación de la región.

Aysen.- “Las medidas de desconfinamiento impulsadas por el gobierno, las que al ser adoptadas de manera imprudente, irresponsable y sin considerar las características locales de ciertas regiones, han generado un aumento en los casos de contagio por covid 19, siendo nuestro país uno de los que tiene las tasas más altas de fallecidos a nivel mundial a causa de la pandemia por corona virus”, indican.

También agregaron que “criticamos duramente las posibilidades de un retorno a clases presenciales en los establecimientos educacionales municipales, particular subvencionado y particulares, como lo ha manifestado el Seremi de Educación de la región del Bio Bio y el Ministerio de Educación bajo el amparo del cuestionado plan de desconfinamiento, puesto que, impulsar una vuelta gradual a las aulas sin tener controlada la curva de contagio conllevaría a poner en riesgo la salud y la vida de nuestras comunidades educativas, por lo que seremos categóricos en anunciar que volveremos a clases solo cuando existan las medidas de seguridad sanitaria efectivas”.

En la declaración advierten que “somos conscientes que el Alcalde de nuestra comuna Sr. Luís Martínez, ha manifestado su apoyo a las propuestas de la comunidad, sin embargo, sabemos que existen medidas que se han dictaminado a nivel central, sin considerar su opinión. Es por esto que solicitamos a los representantes del gobierno considerar la voz de todos los estamentos de las comunidades educativas para la toma de decisiones, ya que, ninguna autoridad les puede exigir a los padres y madres poner en riesgo la vida de sus hijos e hijas”.

De esta manera añadieron que “los apoderados han sido enfáticos en declarar que no enviaran a los estudiantes a clases, debido a que hoy nos encontramos lejos de tener las condiciones apropiadas porque la pandemia no ha sido controlada, porque no existe un tratamiento médico que garantice seguridad para la salud de las personas y porque estudios internacionales han revelado que los establecimientos educacionales son lugares potenciales de contagio y expansión del virus”.

En el punto de prensa recalcaron que “no estamos dispuestos a exponer a nuestros estudiantes, padres, apoderados, funcionarios y profesores a que por un retorno inseguro los habitantes de nuestra región se vean perjudicados, ya que, el alcohol gel y las mascarillas no son medidas suficientes para la prevención del contagio. En caso de existir presiones para un retorno a clases en contexto de pandemia, se tomaran acciones legales contra quienes resulten responsables por la exposición innecesaria de la seguridad y salud de las comunidades educativas”.

En la oportunidad hicieron público además, el siguiente petitorio:

1- El pronunciamiento de las autoridades frente a una posible normalidad ha tenido como resultado un notable aumento de los contagios por covid 19 en la región.

2- En relación a un posible retorno a clases presenciales se concluye que no existen medidas sanitarias que permitan mantener a salvo la salud de l@s estudiantes, así como tampoco la de personal de los establecimientos educacionales.

Se propone iniciar clases presenciales cuando la pandemia por covid 19 esté controlada mediante un tratamiento médico efectivo para evitar poner en riesgo la vida de los miembros de las comunidades educativas.

3- Se requiere de un plan de adecuación diferenciado para responder a las necesidades de los 4° medios, el cual debe elaborarse en conjunto con apoderad@s, estudiantes, profesores, funcionarios y directivos.

4- Se propone anular evaluaciones sumativas de los procesos educativos en el contexto de pandemia, así como también, la consideración de este año escolar como un periodo de acompañamiento y transición en donde tod@s l@s estudiantes deben ser promovid@s automáticamente, siendo nivelados curricularmente en el año siguiente.

5- En el caso de existir presiones, por parte de las autoridades, para exigir un retorno a clases presenciales, se tomarán acciones legales contra quienes resulten responsables por exponer de forma innecesaria la vida de las personas.

6- Se invita a toda la comunidad a una movilización de llamado de atención para los representantes del gobierno.