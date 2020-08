Con la presencia de los integrantes del Consejo de Desarrollo Vecinal (CDV) y otras organizaciones comunitarias se inició la socialización de la primera etapa contemplada en el Plan de Gestión de Obras que confecciona el programa Quiero Mi Barrio que ejecuta la Ilustre Municipalidad de Aysén, específicamente en el sector La Balsa. La instancia se efectuó en el Polideportivo 21 de abril, a fin de contar con las medidas sanitarias correspondientes y permitió a los vecinos conocer y entregar sus visiones respecto a las obras seleccionadas tras la reciente aprobación del Plan Maestro de intervención.

Al respecto, el coordinador del programa en la comuna de Aysén, Juan Pablo Altamirano, junto con destacar las medidas sanitarias adoptadas indicó que “la exposición estuvo a cargo de la dupla barrial, Paulina y Paola arquitecta y asistente social respectivamente. Quienes ya se encuentran entregando aproximaciones del Plan Maestro, el que fue deliberado hace aproximadamente un mes atrás donde ya podemos saber las tres obras que vamos a construir en el sector”.

Junto con ello, Altamirano relevó que “los representantes del Barrio que hoy día estuvieron presentes van a ser quienes nos ayuden a bajar la información con nuestros vecinos. De aquí hasta fines de octubre tenemos que ya tener las obras finalizadas como anteproyecto en cuanto a diseño de las tres seleccionadas, así es que, es un proceso que estamos avanzando a pasos agigantados y con la emergencia sanitaria, pero aun así no lo podemos frenar, tenemos que buscar siempre todas las estrategias para salir adelante y bueno, seguir desarrollando el programa que es nuestro compromiso que hoy día tenemos con la comuna”.

En tanto, Paulina Leiva, arquitecta interventora en el sector La Balsa, expresó su alegría tras el avance presentado al contar actualmente con tres obras para el desarrollo como lo son El Centro Cultural, El Centro Comunitario y la Plaza Simpson. Ante esto, la profesional señaló que “esta es la primera instancia que tenemos de diseño participativo. Estamos también contentas por todas las personas que vinieron, incluso en tiempos de pandemia y todo lo que conlleva el sacrificio de hacerlo y recibimos mucha información, muy valiosa para seguir avanzando en esto, así es que, la próxima instancia es empezar un poco a aclarar los diseños, bajarlos también al plano y mostrarles en una nueva instancia una cosa más robusta a los vecinos”.

Finalmente, Aurora Mansilla, directora del CDV La Balsa, junto con expresar su emoción ante la continuidad de los trabajos de recuperación barrial, detalló que “estamos ansiosos, esperando que esto salga bien y ojalá, Dios quiera que todos los vecinos del sector tanto Hospital como Población Balsa nos comprometamos con este proyecto, necesitamos una sede que esté a la altura de nuestra comunidad y aquí se está trabajando en eso, para que todos tenga su opinión y vean si realmente nosotros lo estamos haciendo bien como dirigentes o nos tiren las orejas, pero para eso tienen que participar”.

Además, Mansilla agregó que “vean lo que se está haciendo, interiorícense porque es un tremendo proyecto una Casa de la Cultura que va a estar a cargo de la municipalidad, que no va a quedar abandonada como está actualmente y que la administra la Gobernación, que no la ocupa nadie. Entonces, hay un sueño como ayseninos y sobretodo de la gente mayor que veamos que nuestra población, nuestro sector se van a hacer mejoras y si no lo aprovechamos nosotros entonces quién, tenemos que dejarles algo lindo a nuestros hijos”, sentenció la líder barrial.