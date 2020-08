La Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la sentencia que condenó a Enrique José Aravena Meza a la pena efectiva de 5 años de presidio, en calidad de autor del delito consumado de violación de mayor de 14 años. Ilícito perpetrado en noviembre de 2018, en la comuna de Puerto Aysén.

Coyhaique.- En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Pedro Castro Espinoza, Sergio Mora Vallejos y José Ignacio Mora Trujillo– rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique.

“(…) la conclusión a la que arribaron los sentenciadores lo fue en orden a que adquirieron la convicción, más allá de toda duda razonable, de que realmente se cometió el hecho punible objeto de la acusación y que en él correspondió al acusado una participación culpable y penada por la ley, como expresamente lo mandata el artículo 340, del Código Procesal Penal, cuestión que el recurrente derechamente obvia”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “(…) de esta manera, la eventual contravención a un principio de la lógica, a la que alude el recurrente, en el análisis y ponderación de la prueba, sin perjuicio de que no son efectivas, son constitutivas, más bien, de un recurso de apelación que confiere otro tipo de competencia a estos juzgadores y que este extraordinario recurso, de derecho estricto, no permite, debiéndose tener como inamovibles y definitivos los hechos establecidos por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, siendo soberanos para ello en la medida que en dicha acción no se hubiere infringido la normativa legal, que en el caso de este juicio no se visualiza ni acontece”.