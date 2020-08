Si bien en la comuna de Guaitecas la ciudadanía ha sido muy responsable en las medidas preventivas para evitar el contagio de coronavirus y recién en las últimas horas se confirmó el primer caso en Melinka.

Melinka.- A juicio del Alcalde, Marcos Silva, han tenido un buen trabajo del área salud respecto a los mensajes de autocuidado, pero señaló que un punto que se debe reforzar es la barrera sanitaria. “Creo que una de las cosas que uno puede hacer mención y poder exigir es que existan unas tres o cuatro personas más con respecto a la barrera y que la gente que hoy viene de otras regiones, se supone que tiene que hacer cuarentena y respetarla. Aquí lo relevante es que las mismas personas, la comunidad en general denuncie las situaciones al minuto de que alguien que está en cuarentena obligatoria, rompa esa situación”.

El edil de la comuna de Guaitecas, Marcos Silva, insistió que es importante el autocuidado y utilizar las medidas básicas de prevención del Covid – 19. “Se debe privilegiar el autocuidado, respetar la distancia, utilizar la mascarilla, más allá si es obligatorio o no, pero es necesario porque es algo que se ha anunciado hace ya unos cinco meses. Entonces, siempre es preocupante cuando alguien no respeta las medidas básicas y más aún si no se respeta la cuarenta, porque estamos en una isla donde todos nos conocemos y día a día tenemos algún acercamiento, ya sea en un negocio o en un servicio público”.

El Alcalde Silva, informó que buscan extremar las medidas de protección para la ciudadanía, por ello, como Comité de Emergencia de Guaitecas han solicitado a la Seremi de Salud cuarentena obligatoria para esta zona. “Enviamos un oficio a la Seremi de Salud, solicitando la cuarentena obligatoria de la comuna y eso significa que hoy día tendríamos solamente el acceso al abastecimiento. De esta forma la comunidad a través del salvoconducto podría salir a comprar o como el comercio es acotado aquí en la comuna y tienen como trasladar los pedidos a los hogares, yo creo que eso también sería una buena medida”.

Esta última medida recién fue solicitada a la autoridad respectiva, la que tendrá que resolver si es viable o no para la comuna de Guaitecas.

Finalmente, el Alcalde de esta comuna litoraleña señaló que según la información entregada desde la Seremi de Salud, el análisis realizado en las últimas horas a un caso sospechoso de Covid – 19 en la zona, resultó negativo.