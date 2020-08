En el marco de su visita a Aysén, los cuatro consejeros regionales de la provincia, encabezados por el presidente del CORE, Sergio González, aceptaron la invitación del alcalde de la comuna, Luis Martínez y la administradora municipal, Felisa Ojeda, para conocer una de las obras, sin duda, más trascendentales de la presente administración. Se trata de la implementación del Albergue Municipal, el cual este viernes último cumplió dos meses desde su puesta en marcha, y que ha significado que las personas en situación de calle en Puerto Aysén tengan un lugar al cual recurrir de forma totalmente gratuita, el que cuenta con servicios de alimentación y hospedaje y en el cual pueden quedarse el tiempo que deseen.

Puerto Aysen.- En el lugar, los consejeros conocieron los espacios pero, además, los relatos de los propios usuarios, quienes agradecieron al equipo de trabajo que compone este albergue por la dedicación y entrega diaria para con cada uno de ellos.

De esta manera, el alcalde dio cuenta del anhelo municipal, como es dar continuidad a este albergue, que a día de hoy tiene extensión hasta el mes de septiembre, dado su convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, a través del programa “Noche Digna. Plan de Invierno” para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en periodo invernal.

Al respecto, el presidente del CORE, Sergio González, indicó que “estamos contentos de que nuestros vecinos, personas conocidas todas, tengan la posibilidad de estar acá, y ser atendidos por un proyecto municipal. Respecto al deseo del municipio por dar continuidad a este proyecto, el compromiso del Consejo Regional como organismo colegiado siempre ha estado en poder fortalecer el trabajo que se hace a nivel social, especialmente en los sectores más vulnerables, que es justamente un tema que no está siendo abordado por los estamentos sectoriales. Existen alternativas de vías de concursos del 6 por ciento del FNDR donde están las opciones para poder generar proyectos y obviamente poder apoyarlos bajo esa línea”.

Por su parte, el consejero Luis Coñuecar relevó el trabajo que se está realizando desde el municipio con el fin de apoyar a estas personas que, especialmente en periodo invernal, tanto lo requieren. “Felicitarlos porque han puesto todo por entregar un lugar digno para estas personas, con puro esfuerzo y ñeque, porque es importante que la mirada no esté solamente en la infraestructura, sino también en la parte humana. Hubo muchas voluntades que se dispusieron para esto, así que felicitar nuevamente al municipio de Aysén, liderado por su alcalde Martínez por el trabajo que está desarrollando”.

A juicio de la consejera Marcia Nahuelquín, iniciativas de este tipo entregan dignidad a la comunidad. Por ello, señaló que es importante buscar los mecanismos para poder extender este albergue en el tiempo. “Quedo gratamente sorprendida del trabajo que está haciendo el acalde de la comuna y todo su equipo. Hoy día vemos que hay un grupo de trabajo funcionando, apoyando a la gente que vive en situación de calle y que tienen acá un verdadero hogar”.

Agregó que “no me queda más que felicitar y comprometer la participación de los Consejeros Regionales de la provincia para apoyar este tipo de iniciativas que hace tan bien, porque volvemos a ser humanos, a conocernos y trabajar en lo colectivo, que es lo que tanta falta hace hoy día. Yo creo que es una de las más lindas obras que tiene la alcaldía porque están construyendo comunidad y mejorando vidas”.

Para el consejero Eligio Montecinos es relevante desde ya comenzar a buscar la forma que permita dar continuidad a este proyecto que apunta directamente al lado humano. “Hay que hacer un proyecto importante, buscar un lugar, buscar una infraestructura para que hoy esta gente, que está sufriendo, pueda estar mejor, por ello, como estado, como país, como gobierno regional, como municipio, no podemos dejarlos a su suerte. Así que hay un desafío y un compromiso muy grande para ayudar a estas personas”.

Finalmente, la administradora municipal, Felisa Ojeda, agradeció la visita de los CORES y valoró su disposición respecto al apoyo hacia con esta iniciativa y lo que persigue. “Este albergue está destinado principalmente para gente que tiene problemas de alcohol. Nos encantaría atender la gran cantidad de problemas que están asociados a vivir en calle, pero nos ha costado lograr un clima armonioso y lo hemos logrado gracias al equipo de monitores que tenemos, y cuidamos mucho las relaciones entre ellos para que puedan convivir de manera diaria y no tener dificultades, así hemos logrado que hoy residan 14 personas”.

“Lo que busca el señor alcalde es poder proyectar esta obra para que permanezca en el tiempo y los CORES nos ofrecieron su apoyo para en el futuro tener algún proyecto que, quizás pueda ser una comunidad terapéutica para rehabilitación de gente con consumo de alcohol y drogas, que es lo que creo yo nos hace falta acá en Aysén, no sólo dar techo y comida sino también una oportunidad, si se quisiera, de poder enmendar la vida, o proyectarse, o solucionar algún problema de adicción. Esperamos esa ayuda llegue y se pueda concretar la obra, tan requerida y anhelada por toda la comunidad”, concluyó.