Primero las condiciones climáticas que se han presentado durante este invierno, impidieron que muchos vecinos y vecinas del sector El Ceballo, en la comuna de Chile Chico, provincia General Carrera, puedan salir o acceder a sus predios, ya que los caminos intraprediales estaban cubiertos de nieve.

Chile Chico.- Muchos de estos campesinos son integrantes del Comité Lanero “El Ceballo” y este año producto de la abundante nieve que en el algunos sectores superó el metro y medio de altura, no han podido sacar ni vender la producción de lana. Peor aún, muchos de sus animales han quedado atrapados bajo la nieve y en su gran mayoría han fallecido.

Carolina Navarro, presidenta del Comité, confirmó esta lamentable situación.

“Está existiendo una alta tasa de mortalidad en las ovejas por el tema de las condiciones climáticas, en algunos campos me refieren cuarenta y un poco más de animales muertos. Hay otro socio que todavía no puede saber cómo están sus ovejas, porque no las ha podido rescatar. Así es que, esta complejo el escenario, la verdad no esperábamos un invierno con tanta dificultad, además de la nieve que ha sido todo un tema, hay mucha escarcha. Entonces, la nieve ha permanecido en el lugar y esto ha provocado que comiencen a morir los animales”.

La dirigenta del Comité Lanero de “El Ceballo”, añadió que hace algunos días solicitaron a través de la de la Gobernación General Carrera, declarar la zona en emergencia, lo cual no ocurrió. Sin embargo, Indap les ha colaborado con créditos y el traslado de forraje para sus animales.

“Esperamos que vean alguna posibilidad de ayudar a los productores, la verdad es que, enviamos a Gobernación bajo carta la solicitud de declarar zona de emergencia, pero la respuesta fue muy concreta de que, el apoyo por parte del Gobierno eran estos créditos que nos había otorgado el Indap, que claramente vinieron a ayudar, agilizaron la situación. El área de Indap se movió muy oportunamente, nos ayudó a conseguir forraje a un buen precio, es efectivo también que las camionetas del agro movilizaron el forraje que llega a cada uno de los pobladores. Pero no podemos seguir sacando créditos, porque estamos en una condición donde todavía no vendemos nuestra lana”.

Carolina Navarro, hizo un nuevo llamado al Gobierno a colaborar con la gente de campo que no lo está pasando muy bien, como les ha ocurrido en las últimas semanas a los productores de El Ceballo.

“Nosotros reiteramos la solicitud de ayuda al Gobierno, estamos redactando una carta que va a ir hacia la Intendencia con el mismo objetivo, se destinen algunos recursos en apoyo. Quizás no somos los únicos campesinos que están pasando por esta misma situación y puede ser algo que se está repitiendo a nivel regional. Por ello, es importante invertir en la agricultura y la ganadería, siento que es la nueva sustentabilidad económica, no agota recursos naturales, da mano de obra, enseña oficio, entonces, hay que empezar a valorar lo que tenemos”.

Por último, la presidenta del Comité Lanero “El Ceballo”, Carolina Navarro, quiso destacar la permanente colaboración que desde el Municipio de Chile Chico han entregado a los vecinos y vecinas del lugar, ya que, en más de una ocasión se ha realizado el despeje de los caminos de acceso a los predios con maquinaria y personal de esta casa edilicia.