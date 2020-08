Un levantamiento de información que realizó la Jefatura Nacional Contra Delitos Sexuales (Jenades) de la Policía de Investigaciones reveló que desde marzo hasta junio de 2020 las denuncias que ha recibido la PDI por delitos sexuales tuvieron una baja de 53% a nivel nacional con respecto al mismo periodo del año 2019. De acuerdo a los registros de la Jenades, la mayor caída se evidenció en el mes de abril cuando las denuncias cayeron un 75%.

Aysen.- A nivel regional las cifras revelan el mismo fenómeno, una leve tendencia a la baja, con un 25% menos de denuncias respecto al mismo periodo analizado.

Desde la mirada especializada de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BIDS) Coyhaique, advierten que esto no necesariamente significa que no se estén cometiendo este tipo de ilícitos, sino que más bien se debe a diversos factores que han incidido en este fenómeno: suspensión de clases y cuarentenas, por ejemplo.

“El análisis de la Jenades reveló que las personas no estaban denunciando porque tenían disminuida su capacidad de movilizarse y debido a las medidas que están tomando las familias para evitar contagios, misma situación que pudimos evidenciar a nivel local”, destacó el subcomisario Alexis Valenzuela, jefe de la BIDS Coyhaique, recordando que la región de Aysén también se vio afectada en distintos ámbitos por la pandemia.

Asimismo, la suspensión de clases también ha influido en la disminución según el análisis de los expertos, “debido a que muchas denuncias se realizan a través de los establecimientos educacionales, los profesores son un eslabón fundamental en la detección y denuncia de agresiones sexuales, porque gracias a su contacto directo con los niños, niñas y adolescentes, detectan cambios de comportamiento y guían a sus estudiantes para realizar denuncias en caso de la develación de un hecho que podría constituir un delito sexual”, enfatizó el subcomisario jefe de la unidad especializada.

Es por esto que el descenso en las denuncias en este tipo de ilícitos en el último tiempo ha generado preocupación dentro de la Jenades y sus unidades dependientes, “ya que el confinamiento y la falta de espacios de alejamiento del agresor, como asimismo de espacios que otorguen a la víctima la confianza suficiente para realizar la develación, ha hecho que no se activen los protocolos correspondientes ante los diferentes delitos sexuales”, señaló el subcomisario.

Es en ese sentido que, a nivel regional, se han maximizado los esfuerzos para continuar realizando un trabajo integral con la comunidad escolar y seguir ofreciendo la capacidad especializada de la PDI al servicio de la ciudadanía, participando de diversas instancias coordinadas por la Superintendencia de Educación, ya sea en las mesas de convivencia escolar, charlas y seminarios online para abordar los diversos fenómenos a los que se ven expuestos los niños, niñas y adolescentes debido a las medidas tomadas por la crisis sanitaria.

Cabe destacar que, otro aspecto importante del análisis del área especializada, es que las denuncias se efectúan con mayor frecuencia de lunes a viernes, disminuyendo los días sábados y domingos. Esto confirmaría que las redes de apoyo que habitualmente funcionan en días hábiles, como planteles educacionales e instituciones de apoyo psicosocial, facilitan la denuncia de estos ilícitos ante las instituciones pertinentes, iniciando el proceso penal.

Cabe señalar que pese a la disminución de las denuncias, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Coyhaique continúa con su labor investigativa y atendiendo los requerimientos de la ciudadanía 24/7, ya sea de manera presencial, telefónica o correo electrónico.

Datos de contacto BIDS Coyhaique:

Complejo Policial Coyhaique, ubicado en calle Dos 086.

(67) 2584756

brisex.coy@investigaciones.cl