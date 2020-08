Presidenta del comercio en Puerto Aysén “Este es un Gobierno falso y que vende ilusiones”.

Puerto Aysen.- Molestia existe en el comercio de Puerto Aysén, ya que, según la presidenta del gremio, María Inés Oyarzún, el Gobernador Provincial Manuel Ortiz, solicitó cotizaciones a los emprendedores locales para abastecer las cajas del programa “alimentos para Chile” y lamentablemente el ejecutivo centralizó la compra de los productos en las grandes cadenas de supermercados a nivel nacional.

“Tengo la queja de algunos comerciantes, ya que, el Gobernador cotizó productos de las cajas aquí en la comuna de Aysén a varios comerciantes para que ellos entreguen este servicio. Ahora, no sé si lo hizo de mala fe o no, tal vez, pensó que la plata se la iban a enviar y así comprar acá, pero hasta el día de hoy la gente todavía espera la respuesta de la cotización que le hizo la Gobernación para las cajas”.

Oyarzún, agregó que, “yo tengo que decirle al comercio local que las cajas fueron todas traídas desde Santiago, en la comuna ni en la región no se compró ni se va a comprar nada. Lo terrible es que, al traer una caja de Santiago el costo es altísimo, se contrató un transporte para traer esas 4 mil cajas que tuvo un costo aproximado de flete de casi 50 millones de pesos, con un valor entre 12 mil a 15 mil pesos por caja. O sea, esa plata es mucho para Aysén, que para nosotros como comerciantes y para cualquier comercio es casi trabajar dos o tres años para llegar a tener esa plata vendida. Bueno, ese flete fue un camión que tampoco era de la comuna ni de la región, era un flete a nivel nacional”.

La presidenta del comercio en Aysén, critico el permanente discurso de las autoridades de Gobierno que hablan de apoyo a las pymes, a los emprendedores, ya que, a su juicio solo queda en eso en palabras, porque la realidad es distinta.

“Y tanto que se habla de las pymes, que se habla del pequeño comerciante, que hay que apoyarlo, que no quiebre, pero eso hoy día es una falsedad absoluta. Se trajeron todas las cajas comprando a las grandes cadenas, a los grandes monopolios comerciales como es el Jumbo, desde ahí se compraron casi todas las cajas para traerlas hasta la localidad y la región con un costo altísimo. Estas cajas llegaron hasta Coyhaique y después hay que tener otros costos para trasladarlas por ejemplo hasta Villa O´higgins, Cochrane y todos los lugares que comprenden la región con otro costo. Entonces, la caja que costaba 70 mil pesos más el flete, va a costar poco más de 120 mil pesos más o menos una caja, que podría haber sido comprada acá con el costo de 70 mil pesos”.

María Inés Oyarzún, señaló además que, “yo estoy clara que acá nosotros no somos capaces de abastecer con 200 o 300 cajas, pero comprándoles a todos los locales cinco, seis o diez cajitas se puede hacer, si la otra vez hicimos casi 250 cajas que acá se compró y que ayudó mucho al comercio local, pero en esta ocasión no ocurrió eso. Y tenemos a nuestras autoridades calladitas y la vez pasada sacaban fotos, subían videos que se lo compraron al comercio y hoy todos mudos”.

La presidenta del gremio del comercio en Aysén, criticó al ejecutivo por “vender ilusiones”.

“Una pena por este Gobierno falso, que vende ilusiones y que miente abiertamente. O sea, ir a cotizar a los locales de la comunidad y después traen las cajas de Santiago y no dan ninguna explicación. Creo que esas cosas no se hacen, porque esa es una falta de respeto al comercio local de Puerto Aysén”, enfatizó María Inés Oyarzún.