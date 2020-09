Cabe destacar, que junto a este instrumento la Dirección de Educación realizó un material audiovisual para reflejar los avances realizados durante la emergencia por coronavirus.

Aysen.- Debido a las diversas adecuaciones prácticas que ha sufrido el sistema educativo chileno en el actual contexto de crisis sanitaria por Covid-19, la Ilustre Municipalidad de Aysén, a través de su Dirección de Educación Municipal ha desarrollado una encuesta dirigida a los padres, madres y/o apoderados de los colegios de educación básica y media de su dependencia para conocer sus impresiones respecto a la modalidad de continuidad de estudios para el año lectivo 2020. El instrumento se encuentra disponible en la página web del municipio www.puertoaysen.cl y podrá ser rellenado hasta el 17 de septiembre.

Al respecto, el director de la Educación Municipal de Aysén, Gonzalo Vargas Pizarro, relevó que tanto para la administración encabezada por el alcalde Martínez como para todos los miembros del DEM es necesario saber la impresión de la comunidad sobre el rumbo ha adoptar en materia educacional. “Así es que, hemos lanzado ahora en conjunto con todos los directores de los establecimientos municipales una encuesta que se va a hacer llegar a cada apoderado a través de un link para que ellos voten y expresen”.

Junto con ello, haciendo una recapitulación, el personero de la Ilustre Municipalidad de Aysén recordó que desde el 15 de marzo se encuentran suspendidas las funciones presenciales debiendo realizar distintas adecuaciones para continuar entregando material. Sin embargo, fue enfático en reiterar lo indicado por la primera autoridad de la comuna “no habrá retorno si no están las condiciones sanitarias y de seguridad en cada establecimiento”, por lo que, entre paréntesis, señaló que actualmente de forma interna se han adoptado las medidas para estar preparados ante algún eventual retorno.

El titular de Educación, además, abordó el mecanismo del instrumento en cuestión indicando que “es una encuesta muy simple, donde es importante colocar los datos: Rut del apoderado, nombre del alumno, curso, establecimiento; en una página que es muy amigable para poder hacer el proceso y con tres preguntas muy claras, esto se va a realizar hasta el 17 de septiembre para lo cual nos va a arrojar datos estadísticos para poder planificar nuestro futuro ante el actual escenario”.

Por su parte, David Cutiño, director del Liceo Politécnico A-1 de Puerto Aysén comentó sobre los pasos que ellos desde julio llevan realizando con la comunidad educativa del establecimiento “sostuvimos una cantidad de reuniones donde conversamos con todos los estamentos vinculados al Liceo, hicimos todo el trabajo correspondiente a lo pedagógico, sanitario y fueron aprobados y finalmente volvimos a consultar a los apoderados sobre su retorno para saber cuántos estaban interesados en hacerlo y nos encontramos con que una mayoría de alumnos no quiso regresar en el primer planteamiento realizado”.

Finalmente, Carlos Alarcón, director del Colegio Litoral Austral expresó que a su juicio, es relevante el trabajo que actualmente se está haciendo con la implementación de esta encuesta agregando que “en honor a la realidad, no es que se quiera volver ahora y no porque las condiciones no estén dadas sino que, es ante un posible retorno y me parece importantísimo que los apoderados de la comunidad, de nuestra comunidad educativa y el resto de establecimientos municipales puedan hacer presentes sus aprensiones para luego nosotros junto a las autoridades correspondientes poder adoptar las decisiones más adecuadas y que sean en beneficio de la comunidad educativa”, puntualizó el profesor de Estado.