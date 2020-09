Con presencia de vecinos y vecinas, así como autoridades -encabezadas por el acalde Luis Martínez y el presidente del Consejo Regional, Sergio González, además de la consejera Marcia Nahuelquín y los concejales de la comuna Luis Otth, Samuel Chong, Fabián Aniñir y Basilio Becerra-, se llevó a cabo la inauguración de la denominada “Construcción Luminarias Peatonales Calles Costanera Ribera Sur, Puerto Aysén”.

Puerto Aysen.- Proyecto ejecutado por el municipio aysenino y financiado a través de Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL, del Gobierno Regional de Aysén, el cual fue adjudicado por la empresa Proyectos Eléctricos y Transportes Teodoro Gutiérrez Álvarez, tras licitación pública.

A través de esta obra, cuyos trabajaos iniciaron durante febrero de 2020, se dio cumplimiento a un anhelado requerimiento de la comunidad que busca devolver calidad en cuanto a lo lumínico, así como entregar seguridad a todos y cada uno de los habitantes del sector sur de la ciudad, por intermedio de esta iniciativa que además hermoseará este barrio de la capital comunal.

Así lo manifestó el concejal Basilio Becerra, quien relevó la concreción de esta obra, pensada para la familia aysenina. “Con mucha satisfacción estamos restaurando este sector, veíamos que la ribera norte se veía muy bonita, con buena iluminación. Y la ribera sur no contaba con lo mismo, por tanto, este proyecto viene a enmendar esta falencia que teníamos como ciudad. Es un tramo bastante interesante y va a servir mucho como paseo peatonal para que las personas vengan y puedan circular con mucha seguridad porque la iluminación en realidad es muy buena, y también le va a servir a quienes son vecinos del lugar, población Río Aysén, sector Polideportivo, sector CECOSF y alrededores, quienes van a poder disfrutar de esta iluminación que hoy tiene nuestra costanera. Está muy bonito nuestro Puerto Aysén y muy orgulloso de ello”.

Por su parte, el integrante del Concejo Municipal, Samuel Chong destacó que esta iniciativa no significó sólo la absorción de mano de obra durante los meses de su ejecución, sino, además “viene a hacer justicia porque ahora ambas riberas quedan en iguales condiciones. Así que felicitar a nuestros profesionales, a los funcionarios municipales, a la empresa y pedir a los vecinos que lo cuidemos, porque los anteriores esfuerzos lamentablemente sufrieron muchos destrozos. A todos decirles que nos ayuden a cuidar porque esto le pertenece a la comuna de Aysén. Felicitar al sector porque se lo merecen, y a pasear cuando corresponda con las medidas de seguridad que nos impone el Covid para hacer uso de este paseo, hoy con mayor seguridad”.

A juicio del presidente del CORE, Sergio González, esta es la línea de proyectos en las que hay que trabajar, en esta comunicación constante entre municipio y Consejo Regional en pos de dar cumplimiento a los requerimientos de la comunidad. “Nosotros muy contentos primero porque nos hayan invitado a esta actividad, felicitar al municipio por este tipo de proyectos, este era un espacio muy necesario de recuperar, habíamos tenido malas experiencias por el tema de seguridad en este lugar hace algún tiempo atrás que esperamos no volver a vivir. Por tanto, este es un proyecto que facilita y, de alguna forma, permite que la comunidad y familia puedan volver a confiar en poder pasearse por este sector. Tenemos el río Aysén y que nosotros como ayseninos debiéramos ser los primeros en disfrutar, por lo tanto, creo que este un proyecto de alto estándar y que esta es la línea en la cual hay que trabajar. El municipio diseñando y generando proyectos y nosotros como Consejo Regional y, particularmente como representantes de la provincia, colaborando con el desarrollo de nuestras comunas”.

Finalmente, el alcalde de Aysén, Luis Martínez dio cuenta de los importantes avances en territorio comunal y su capital Puerto Aysén, respecto a objetivos trazados como son: entregar seguridad, recuperar espacios públicos y avanzar en cuanto al desarrollo y crecimiento de Aysén.

“Con este frío que nos hayan acompañado es porque es gente de la comunidad que quiere ver crecer a Aysén, estoy muy contento porque es una obra que entregamos terreno y hoy estamos entregando dentro de los plazos 92 luminarias que dan seguridad a este lugar tan importante de nuestra ciudad, y que viene a complementarse con proyectos como son el enrocado, con obras que continuaremos realizando en Ribera Sur, en plaza de los pinos, en la multicancha en Chindo Vera. Estamos entusiasmados porque con pandemia y todo hemos podido avanzar, nuestros profesionales siguen trabajando porque queremos entregar espacios públicos, queremos entregar seguridad. Todo esto nos trae un ganancial, que Aysén va avanzando y que a Aysén hay que cuidarlo, porque estas luminarias no pueden correr la suerte de las anteriores que fueron rotas por vándalos, yo creo que hoy debemos cuidarlas entre todos”, finalizó la autoridad comunal.