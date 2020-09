Siguen las manifestaciones y ahora piden reunirse con el Ministro de Economía.

Melinka.- Durante la tarde del lunes se desarrolló mediante una plataforma virtual, una reunión entre dirigentes, buzos y pescadores de Guaitecas con el Subsecretario de Pesca, Román Zelaya. Los trabajadores mar llevan varios días exigiendo al Gobierno un aumento en la extracción del recurso erizo.

Es así que, durante las últimas horas han decido continuar con las manifestaciones en la isla, tal como lo indicó el dirigente del sindicato “Nómades del Mar”, Daniel Caniullan.

“Ayer tuvimos una reunión con el Subsecretario de Pesca, la cual fue negativa. Aquí la solución para que podamos trabajar libremente en todo el litoral, con la cuota de donde venga, ya sea de un área de manejo o un aumento de cuota que corresponde al año 2021 en 2 mil toneladas. Pero en ninguna de las dos propuestas el Subsecretario quiso ceder, todos saben que las áreas de manejo no tienen erizo en su área, quizás cuando se hizo el estudio podía haber, pero ese erizo ya se sacó. Yo le pedí al director regional de Sernapesca que haga el ejercicio de ministro de fe, vamos con nuestras embarcaciones y un funcionario de este servicio y estoy seguro que no van a sacar erizos de la talla 7 como lo establece la ley, estoy seguro que no lo van a sacar, porque no hay, ese erizo hay que sacarlo todo fuera del litoral y así activar las plantas pesqueras de la zona”.

El dirigente de Guaitecas, añade que, “ahora esperamos que las autoridades gestionen una reunión con el Ministro de Economía, porque aquí hay un problema y un daño económico que generó el Subsecretario de Pesca, un funcionario del Estado que en vez de velar por las zonas extremas, nos está aplastando, quitándonos 700 toneladas que se nos otorgó a través de una resolución en el mes de junio y en el mes de julio saca otra resolución quitándonos 700 toneladas. Es así que genera un impacto económico en el pueblo y en los bolsillos de muchas familias que con mucho esfuerzo vivimos en esta isla, donde el costo de vida es muy elevado y carísimo”, indicó Daniel Caniullan.