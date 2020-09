La solicitud fue anunciada por la Asociación Chilena de Municipalidades por la difícil situación que están teniendo los municipios en temas presupuestarios.

Aysen.- Inyección de recursos frescos, participación de los municipios en los planes de reactivación y pro empleo, modificación en criterio de pago de la subvención escolar y préstamos del Estado a los municipios a cuenta de futuros ingresos que administra el Estado, como el impuesto Territorial, son algunas de las medidas que solicitan los alcaldes de la región para afrontar la crisis económica producto de la crisis sanitaria que se vive en el país.

La pandemia trajo efectos económicos a los municipios de la región debido a los menores ingresos que se han percibido por la prórroga al pago de los permisos de circulación, impuesto territorial, el no pago de contribuciones, entre otras medidas.

Para el presidente de la Aremu y alcalde de Río Ibáñez, Marcelo Santana, es de suma urgencia la necesidad de recursos para las municipalidades. “La crisis sanitaria trajo consigo decisiones del poder ejecutivo y legislativo que afectaron los ingresos de los municipios como la prórroga del impuesto territorial, los permisos de circulación, las mismas licencias de conducir. Además, la crisis trajo consigo una menor actividad comercial. Todo esto ha afectado de manera acumulativa los ingresos de las municipalidades, y a la fecha, en el país se acumula un déficit municipal de más de 590 mil millones de pesos, la cual en diciembre podría llegar a 790 mil millones según la AChM”.

“La situación que vivimos este año en términos de financiamiento municipal es crítica, históricamente no se había visto un déficit acumulado de recursos en términos de presupuesto municipal y creemos que es necesario darle máxima atención y urgencia a la realidad que están viviendo cientos de municipios a lo largo y ancho de nuestro país”, agregó Santana.

El jefe comunal de Coyhaique, Alejandro Huala, destaca la necesidad de recursos frescos para los municipios. “Estamos llegando a un presupuesto cero producto de los pocos ingresos que hemos tenido, y los recursos obtenidos han sido destinado a esta pandemia, por lo tanto solicitamos al gobierno recursos frescos, que no sea un crédito blando, sino una inyección de recursos frescos para que los municipios podamos mantener nuestra condición de atención a la ciudadanía y nuestras propias atenciones internas que debemos mantener, porque insisto, los recursos financieros se han visto mermados de una manera muy significativas para cada uno de los municipios y eso hoy nos tiene en una complicación financiera que ya no resistimos”.

“Para nadie es desconocido la gran dependencia que tienen los municipios del país, y sobre todo de la región de Aysén del Fondo Común Municipal, y esto dado principalmente en nuestra región que somos municipios pequeños donde no tributan muchas empresas, por lo tanto, los recursos que ingresan al municipio que podrían ser los recursos propios o gestión que podrían hacer los municipios la verdad es que son muy bajos y allí está la gran dependencia que tenemos del FCM”, señaló el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, quien hizo un llamado al ejecutivo y a los parlamentarios de la región a “que, en la discusión del prepuesto de la nación del año 2021, se acuerden de las municipalidades e incorporen mayores recursos para los municipios del país y sobre todo para nuestra región”.