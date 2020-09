Molestos reaccionaron algunos Concejales de la comuna de Aysén, tras el juicio oral desarrollado en contra del imputado por fraude al interior del Departamento de Educación Municipal de Aysén, quien se apropió de 155 millones de pesos de las arcas fiscales y donde el proceso penal concluyó con una condena 5 años de libertad vigilada en contra de Nolberto Francisco Martínez Velásquez.

Aysen.- La Concejala, Ximena Novoa, asegura que es importante un cambio en las leyes, por ello, hace un llamado a los parlamentarios a considerar este tipo de delitos.

“Desconcertada, en este país todavía esto eso en lo que queremos un cambio, donde debe haber un trabajo de los legisladores, a los gobiernos, ya que, este tipo de fraudes no pueden tener una condena como esta de cinco años. Pero, no hay devolución de los dineros, creo que hay una multa, pero no estoy a cabalidad de las penas que le dieron, pero una multa y eso sería todo. Uno espera que en el servicio público exista probidad y que estos hechos sean castigados como corresponde, porque de lo contrario no va a cambiar jamás y ahí hay un trabajo de los legisladores, de poner penas más duras cuando existen fraudes al fisco y sobre todo una comuna que hoy se ve con 155 millones menos y no pasó nada”.

Ximena Novoa, agrega que, “no se tampoco que pasó con la otra denuncia que se hizo, una investigación que estaba haciéndose en forma paralela, vamos a tener que contactarnos con el señor fiscal para ver qué pasa. Pero hoy, impotencia y rabia de que en nuestro país sigan pasando estas cosas, yo creo que habría que decir que pase el siguiente, total penas no hay, penas que endurezcan este actuar, porque son los niños de la comuna que se ven afectados con la perdida de estos 155 millones de pesos y no pasó nada”.

“No sé si la condena es porque hay exceso de personas en la cárcel o porque robar plata al fisco es un chiste”

Como un “chiste” calificó la condena en este caso, el Concejal Luis Otth, “a mí me llegó un correo, un mensaje y pensé que era un chiste, realmente es un chiste esta condena, porque el hombre ya está condenado. No sé si la condena es porque hay exceso de personas en la cárcel o porque robar plata al fisco es un chiste, yo lo veo así. Porque uno en delitos mucho menores te dan tres, cuatro o cinco años a la cárcel y en un delito de estos donde le estas robando al fisco, le estas robando a todos los chilenos”.