Trabajos son parte del Plan “Paso a Paso, Chile se Recupera” que busca inyectar miles de millones en obras y así recuperar los empleos perdidos en medio de la pandemia en la región de Aysén.

Coyhaique.- Hasta las obras del puente Tronador II, en el sector de Villa Ortega, comuna de Coyhaique, se trasladó la Intendente Regional Geoconda Navarrete –junto al seremi (s) del MOP Elías Fernández y la presidenta de la Junta de Vecinos, Isabel Huichalao- para inspeccionar las obras del puente Tronador II y dar cuenta de los esfuerzos del MOP por ser el pulmón económico de la región dentro del Plan Paso a Paso, Chile se Recupera al apalancar más de $180 mil millones en los próximos años.

Si bien las obras de $304 millones de inversión presentan un 30% de avance físico, las autoridades se mostraron conformes con su progreso, argumentando que esa y otras más, están actualmente generando empleo a lo largo y ancho de la región, realidad que fue destacada por la Intendente Geoconda Navarrete.

“El presidente Sebastián Piñera nos ha puesto tareas muy desafiantes, trabajar y mantener la salud de nuestra población, mantener y cuidar la situación sanitaria para manejar la pandemia y que esta no se expanda. Pero junto con ello, y como resultado de esta pandemia se ha visto afectado por la pandemia económica por la recesión y por la pérdida del empleo. En nuestra región hemos tenido una cifra histórica alrededor de un 10 % de desempleo y eso significa problemas familiares, sociales y mucha necesidad en nuestras personas, es por eso que el Presidente nos coloca otra meta que es trabajar todos unidos público y privados para el plan Paso a Paso Chile se recupera”, dijo la primera autoridad regional.

Sobre los trabajos inspeccionados, Geoconda Navarrete aseguró que “esta no es una obra más, por hacer algo más, es porque definitivamente viene a dar solución a vecinos que han llegado a este sector de El Rosado que son verdaderos colonos y que constantemente deberían lidiar con las crecidas del río, con la intranquilidad de que el río se lleve el puente, de no saber si lo niños podrán volver del colegio, o podrá llegar una ambulancia o un carro de bomberos”, agregó.

Según explicó el seremi (s) del MOP, Elías Fernández, “esta es una de las obras que construye el ministerio de Obras Públicos y es uno de los músculos de la economía regional” agregando que “tenemos una tremenda responsabilidad en este Plan Paso a Paso con más de cien iniciáticas a nivel regional”.

Fernández explicó que los trabajos en Villa Ortega tendrán un impacto en 25 familias del sector, señalando que las mismas “son obras de mejor estructura, de mejor calidad, que va permitir el paso de vehículos de mayor envergadura y va permitir además empujar la economía local campesina y va ser una importante herramienta para incentivar el lado turístico”.

Desde la Junta de Vecinos de Villa Ortega, su presidenta, Isabel Huichalao, agradeció “al Presidente de la República, Sebastián Piñera, a la Intendente Geoconda Navarrete y al MOP por estar siempre presente en nuestro sector, ayudando a la conectividad con nuestra comunidad con Bomberos, Carabineros, el tema ganadero; se lo dice la comunidad de Villa Ortega”.